Orjinal adı London Has Fallen olan Kod Adı Londra Kanal D ekranlarında bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak. Birbirinden ünlü isimler projede yer alırken izleyici aksiyona doyacak. Peki, Kod Adı Londra oyuncuları kimler? Konusu nedir?

KOD ADI LONDRA KONUSU VE OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman ve Angela Bassett yer alıyor.

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i (Gerard Butler) Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.