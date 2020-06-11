Kod Adı: Olympus konusu ve oyuncuları

Kod Adı: Olympus 2013 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Peki Kod Adı: Olympus konusu ne? İşte Kod Adı: Olympus oyuncuları ve Kod Adı: Olympus konusu…

Kod Adı: Olympus oyuncuları

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

Angela Bassett

Robert Forster

Cole Hauser

Finley Jacobsen

Ashley Judd

Melissa Leo

Dylan McDermott

Radha Mitchell

Rick Yune

Kod Adı: Olympus özeti

Mike Banning, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli bir gizli güvenlik ajandır. Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır.

Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

Yönetmenliğini King Arthur, Tears of the Sun ve Training Day gibi aksiyon filmlerinden tanıdığımız Antoine Fuqua'ın üstlendiği filmin senaryosu ise ilk yapımlarına imza atan Creighton Rothenberger ve Katrin Benedikt ikilisine ait. Filmin başrolünde Gerard Butler yer alırken kadroda kendisine Aaron Eckhart, Ashley Judd ve Morgan Freeman eşlik ediyor.