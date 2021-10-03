Luis Suarez dün akşam kendinisi Barcelona'dan gönderen Ronald Koeman'dan intikam aldı. Suarez her ne kadar hareketinin Koeman'a karşı olmadığını söylese de, Uruguaylı oyuncunun Barca'dan gönderilme süreci hala akıllarda.

Suarezo dönem yaptığı açıklamada, "Koeman beni telefonla aradı ve planlarında olmadığımı söyledi. Bana gösterilen tavırdan dolayı çok zor anlar yaşadım" demişti.

Tecrübeli golcü dünkü maçın ardından yaptığı açıklamada ise kendisine sorulan gol sevinci sorusuna şu yanıtı verdi:

Bu galibiyet beni mutlu etti. Özellikle Barcelona gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman önemlidir. Gol sevincim, insanlara hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi. Koeman'a bir gönderme değildi.