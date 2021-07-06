Koenzim Q10 ne işe yarıyor?

Koenzim Q10, vücudun doğal olarak ürettiği ve hücrenin mitokondri adı verilen bileşenlerinde depoladığı bir antioksidandır. Enerji, hücreleri koruma ve kalp yararları sağlama gibi faydaları vardır. Koenzim Q10, vücutta birkaç kritik rol oynar. Örneğin, vücudun hücreleri, işlev görmelerine izin veren enerjiyi üretmek için bu bileşiğe ihtiyaç duyar.

Bir antioksidan olarak koenzim Q10, vücuttaki oksidatif stresi azaltan serbest radikalleri nötralize ederek vücuttaki hücreleri de korur. Oksidatif stres doku hasarına, iltihaplanmaya ve hücresel apoptoza ya da hücre ölümüne neden olabilir. Doğal olarak oluşan koenzim Q10 seviyeleri yaşlanmayla birlikte azalır. Vücudun hastalıklara karşı direncinin düşmesine yol açabilir.

Otoimmun hastalıklar

Bağışıklık işleviyle ilgili dokular ve hücreler yüksek oranda enerjiye bağımlı olduğundan ve bu nedenle optimal işlev için yeterli bir Koenzim Q10 kaynağı gerektirdiğinden, Koenzim Q10 bağışıklık sistemini ve fiziksel performansı artırmada önemli bir rol oynar.

Demans / Alzheimer hastalığı

Oksidatif stres ile Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığı dahil olmak üzere bir dizi bozukluk arasında bağlantılar vardır. Alzheimer ve demans hastalarında koenzim Q10 takviyelerinin oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olarak hafıza becerilerini ve bilişsel yeteneklerini iyileştirmeye destek olduğu görülmektedir. Demans, Huntington hastalığı, Parkinson hastalığı ve ALS (Lou Gehrig hastalığı) gibi diğer nörodejeneratif rahatsızlıkları olan hastalarda da güçlendirici destek sağlar.

Alerjik hastalıklar

Alerjik hastalıkların ana mekanizması alerjik reaksiyon ve immün yanıt düzensizliğidir. Koenzim Q10, mitokondrideki bir enzim kofaktörüdür, alerjik hastalıkların semptomlarını kontrol edebilir. Koenzim Q10 takviyesinin alerjisi olan kişilerde bulunan inflamatuar kimyasalları önemli ölçüde azaltabilir. Besin takviyesi ve antioksidan ajanı olan koenzim Q10 alerjik hastalıklarda anti-inflamatuar işleviyle koruyucu bir rol oynar.

Kanser

Koenzim Q10, hücrelerin enerji üretmesine yardımcı olur ve bir antioksidan görevi görür. Koenzim Q10, bağışıklık sistemini uyarma ve kalbi belirli kemoterapi ilaçlarının neden olduğu hasardan koruma yeteneği göstermiştir. Bazı kanser türlerine sahip hastalarda düşük kan koenzim Q10 seviyeleri tespit edilmiştir. Vücut hücreleri, hücrelerin büyümesi ve sağlıklı kalması için gereken enerjiyi üretmek için koenzim Q10'u kullanır. Vücut ayrıca antioksidan olarak da koenzim Q10 kullanır. Antioksidan, hücreleri serbest radikal adı verilen kimyasallardan korur. Koenzim Q10 çoğu vücut dokusunda bulunur. En yüksek miktarlar kalp, karaciğer, böbrekler ve pankreasta bulunur. En düşük miktarlar akciğerlerde bulunur. İnsanlar yaşlandıkça vücutta koenzim Q10 azalır. Takviye edilmesi vücut direncinin yükselmesine ve kanserle mücadeleye yardımcı olur.

Koenzim Q10 takviyesi nasıl sağlanır?

Koenzim Q10 takviyeleri, intravenöz (IV) enjeksiyonla ya da kapsül veya tablet olarak alınabilir. Herhangi bir yeni takviye ya da ilaca başlanılmadan önce mutlaka doktordan destek alınmalıdır.

Bunun dışında belirli etleri ve tahıl proteinlerini yiyerek koenzim Q10 elde edilebilir ancak bu gıdalarda bulunan miktar vücuttaki koenzim Q10 seviyelerini artırmak için yeterli olmaz. Koenzim Q10 içeren yiyecekler böbrek ve karaciğer gibi sakatatlar, tavuk, sığır eti, yağlı balıklar, ıspanak, brokoli, soya fasulyesi ve kepekli tahıllardır.

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