7'den 70'e herkesin severek yediği köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane ve pratik lezzetlerden birisi. Peki, köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

KÖFTE TARİFİ

Köfte malzemeler

1 soğan

Yarım demet maydanoz

500 gram dana kıyma

1 yumurta

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1.5 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

KÖFTE YAPILIŞI

Köfte harcını hazırlamak için, soğanları rendeleyin ve maydanozları ince ince kıyın. İsterseniz, bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Soğan, maydanoz, kıyma, yumurta, zeytinyağı ve tuzu bir kaba alıp iyice yoğurun. Bu sırada istediğiniz baharatları da ekleyerek yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız harcın üzerini streç filmle kapatarak yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 1 cm olacak şekilde üzerine bastırarak yassılaştırın.

Tüm harcı aynı şekilde hazırladıktan sonra ızgara veya az yağ eklenmiş tavada pişirin. Pişen köfteleri kap içine alarak sıcak bir şekilde servis edin.

SERVİS ÖNERİSİ

Köfteleri pilav veya makarna ile servis edebilirsiniz. Patates kızartması ve cacık ile lezzetlendirebilirsiniz.



