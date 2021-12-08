Köfte nasıl yapılır? Köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Birçok kişinin en çok sevdiği lezzetlerden birisi olan köfte tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz şahane bir lezzet. İster galeta unu isterseniz de ekmek içiyle yapabilirsiniz. Peki, köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
08 Aralık 2021, Çarşamba 16:17 Son Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin severek yediği köfte tarifi, evde yapabileceğiniz şahane ve pratik lezzetlerden birisi. Peki, köfte nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten köfte tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
KÖFTE TARİFİ
Köfte malzemeler
- 1 soğan
- Yarım demet maydanoz
- 500 gram dana kıyma
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1.5 yemek kaşığı galeta unu
- Tuz
Köfte harcını hazırlamak için, soğanları rendeleyin ve maydanozları ince ince kıyın. İsterseniz, bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz.
Soğan, maydanoz, kıyma, yumurta, zeytinyağı ve tuzu bir kaba alıp iyice yoğurun. Bu sırada istediğiniz baharatları da ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Hazırladığınız harcın üzerini streç filmle kapatarak yarım saat buzdolabında dinlendirin.
Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. 1 cm olacak şekilde üzerine bastırarak yassılaştırın.
Tüm harcı aynı şekilde hazırladıktan sonra ızgara veya az yağ eklenmiş tavada pişirin. Pişen köfteleri kap içine alarak sıcak bir şekilde servis edin.
SERVİS ÖNERİSİ
Köfteleri pilav veya makarna ile servis edebilirsiniz. Patates kızartması ve cacık ile lezzetlendirebilirsiniz.