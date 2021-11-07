Yemek Köfteli avcı kebabı nasıl yapılır? Köfteli avcı kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Köfteli avcı kebabı nasıl yapılır? Köfteli avcı kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Köfteli avcı kebabı nasıl yapılır? Köfteli avcı kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Köfte ile sebzelerin lezzetine lezzet katacak harika bir tarif olan köfteli avcı kebabı tarifi, enfes bir lezzet. Peki, köfteli avcı kebabı nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız köfteli avcı kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

07 Kasım 2021, Pazar 11:20 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlar için tadına doyum olmayan köfteli avcı kebabı tarifi, evde hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, köfteli avcı kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız köfteli avcı kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KÖFTELİ AVCI KEBABI TARİFİ

Köfteli avcı kebabı malzemeler

Köftesi için;

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Sebzeli kısım için;

  • 3 adet patates
  • 3 adet havuç
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet kapya biber
  • 12 adet mantar
  • 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
  • 15 adet arpacık soğan
  • 2 adet domates 

Sosu için;

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Pul biber

KÖFTELİ AVCI KEBABI YAPILIŞI

Köftesi için; verilen malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun. Harçtan cevizden biraz küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Bu şekilde üzerini kapatıp sebzeleri kızartana kadar dolapta dinlenmeye bırakın.

Patatesi, havucu ve biberleri küp küp doğrayıp sıvı yağda kızartın. Mantarları da ister bütün olarak isterseniz de doğrayarak kızartın. Kızaran sebzeleri yemeğin pişeceği fırın kabına alın.

En son, köfteleri de kızartıp sebzelerin üzerine yerleştirin. Ayrı bir tavaya az zeytinyağı koyup arpacık soğanları soteleyin.

Daha sonra, üzerine domates rendesini koyup soğanlar çok hafif yumuşayana kadar pişirin. Pişince yemeğin üzerine gezdirin.

Son olarak sosu için salçayı sıcak suda açıp baharatlarını ekleyerek yemeğin üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirdikten sonra fırından alın.

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