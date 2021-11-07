Farklı lezzetler arayanlar için tadına doyum olmayan köfteli avcı kebabı tarifi, evde hazırlayabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, köfteli avcı kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız köfteli avcı kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KÖFTELİ AVCI KEBABI TARİFİ

Köfteli avcı kebabı malzemeler

Köftesi için;

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sebzeli kısım için;

3 adet patates

3 adet havuç

3 adet yeşil biber

2 adet kapya biber

12 adet mantar

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

15 adet arpacık soğan

2 adet domates

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Pul biber

KÖFTELİ AVCI KEBABI YAPILIŞI

Köftesi için; verilen malzemeleri karıştırıp güzelce yoğurun. Harçtan cevizden biraz küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Bu şekilde üzerini kapatıp sebzeleri kızartana kadar dolapta dinlenmeye bırakın.

Patatesi, havucu ve biberleri küp küp doğrayıp sıvı yağda kızartın. Mantarları da ister bütün olarak isterseniz de doğrayarak kızartın. Kızaran sebzeleri yemeğin pişeceği fırın kabına alın.

En son, köfteleri de kızartıp sebzelerin üzerine yerleştirin. Ayrı bir tavaya az zeytinyağı koyup arpacık soğanları soteleyin.

Daha sonra, üzerine domates rendesini koyup soğanlar çok hafif yumuşayana kadar pişirin. Pişince yemeğin üzerine gezdirin.

Son olarak sosu için salçayı sıcak suda açıp baharatlarını ekleyerek yemeğin üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirdikten sonra fırından alın.



