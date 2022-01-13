Yemek Köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köfteli orman kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köfteli orman kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta köfteli orman kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün köfteli orman kebabı tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise köfteli orman kebabı tarifi araştırıyor. Peki, köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz köfteli orman kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

13 Ocak 2022, Perşembe 13:59 Son Güncelleme:
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Bol sebze ve köfteyle yapabileceğiniz köfteli orman kebabı tarifi, hem sağlıklı hem de besleyici bir tarif. Peki, köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız köfteli orman kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KÖFTELİ ORMAN KEBABI TARİFİ

Köfteli orman kebabı malzemeler

Köftesi için:

  • 350 gram dana kıyma
  • 1 tane soğan
  • 1 tane yumurta
  • 3-4 çorba kaşığı galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ

Diğer malzemeler:

  • 1 soğan
  • 2 havuç
  • 3-4 patates
  • 2 bardak bezelye
  • 1,5 çorba kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ

KÖFTELİ ORMAN KEBABI YAPILIŞI

  • Köfteler için soğanı rendeleyin. Kıymayı, ufalanmış ekmek içini, baharatları ve tuzu da katıp yoğurun. 
  • Elinizi ara sıra ıslatarak misket büyüklüğünde yuvarlayın. 
  • Bir tavada az yağda köfteleri sallayarak kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlunun üzerinde dinlendirin.
  • Patatesleri ve havuçları küp küp doğrayıp kızartın. 
  • Kağıt havlu üzerine alın. Bir tencerede rendelenmiş domateslerle kekiği kavurun. 
  • Salçayı ve doğranmış sarımsakları da ekleyin. 
  • Sıcak su ilave edin. 
  • Kaynayınca sebzeleri ve köfteleri de atın. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın. 
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