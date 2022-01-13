Bol sebze ve köfteyle yapabileceğiniz köfteli orman kebabı tarifi, hem sağlıklı hem de besleyici bir tarif. Peki, köfteli orman kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız köfteli orman kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KÖFTELİ ORMAN KEBABI TARİFİ

Köfteli orman kebabı malzemeler

Köftesi için:

350 gram dana kıyma

1 tane soğan

1 tane yumurta

3-4 çorba kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Diğer malzemeler:

1 soğan

2 havuç

3-4 patates

2 bardak bezelye

1,5 çorba kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

KÖFTELİ ORMAN KEBABI YAPILIŞI

Köfteler için soğanı rendeleyin. Kıymayı, ufalanmış ekmek içini, baharatları ve tuzu da katıp yoğurun.

Elinizi ara sıra ıslatarak misket büyüklüğünde yuvarlayın.

Bir tavada az yağda köfteleri sallayarak kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlunun üzerinde dinlendirin.

Patatesleri ve havuçları küp küp doğrayıp kızartın.

Kağıt havlu üzerine alın. Bir tencerede rendelenmiş domateslerle kekiği kavurun.

Salçayı ve doğranmış sarımsakları da ekleyin.

Sıcak su ilave edin.

Kaynayınca sebzeleri ve köfteleri de atın. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın.



