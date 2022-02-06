Hem sağlıklı hem de lezzetli yemek denildiğinde ilk akla gelen köfte olur. Köfteyi ise düzgün yapmak bilgi gerektirir. Peki, köftenin dağılmaması için ne yapılmalı? En lezzetli köfteler için püf noktaları...

KÖFTE PİŞERKEN NEDEN DAĞILIR?

Köfteleri pişirirken çoğu zaman köfteler ufalır ve gittikçe küçülürler. Yine köftenin kıvamı da tutmadan dağılmaktadır. Köfte piştiği esnada şeklinin bozulmasının ve kıvamının da istediğimiz gibi olmamasının çeşitli nedenleri vardır. İlk olarak köfte yapabilmek için muhakkak orta yağlı veya yağlı kıyma tercih edilmelidir. Et seçimi konusunda da hassas olmalısınız ve mutlaka taze et tercih etmelisiniz. Yağsız bir kıyma kullanacaksanız, etinizin de tazeliğinden şüpheleniyorsanız, en başta istediğiniz kıvamdan uzak olduğunuzu bilmeniz gerekiyor.

KÖFTENİN DAĞILMASI NASIL ÖNLENİR?

Köftenin içine sıkılığını ayarlayacak malzemeleri koyduğunuz hallerde köftenizin kıvamının sizin istediğiniz gibi olmadığını ve piştiği esnada da kolayca dağıldığını fark edersiniz.

Köfteyi tutacak malzemeler: yumurta, un, ekmek içidir. Bu sayılan malzemeler köftede kıvam olarak ve şekilde olarak belirgin farklar sağlar. Bütün malzemeleri tamamladığımızı varsayıyoruz. Hata yapılan başka bir konuya işaret etmekte yarar var, o da: yoğurmak.

Köftenizin bütün malzemelerinin bütünleşebilmesi için, köfteyi oldukça iyi şekilde yoğurmanız gerekiyor. Eğer iyi yoğurmazsanız köfte dağılır ve kıvamını da tam tutturamazsınız.

En önemli aşamalardan biri de pişirme aşamasıdır. Hazırladığınız köfteleri dinlendirmeden kızartma tavası içine atmanız durumda hem dağılır hem de pişme esnasında küçülür. Bu dağılmaların bir diğer sebebi de aşırı kızgın yağ ile tavaya erken atmak. Dolayısıyla bu noktalara dikkat etmek gerekir, hem doğru lezzeti yakalamak açısından hem de iyi bir görünüm edinmek için.



