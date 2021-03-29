Köfte yaptıktan sonra yanına yakışacak yemekler yapılmalıdır. Köftenin çeşidine bağlı olarak yanına en iyi giden besinler yapılabilir. Birbirinden farklı köftelerin yanına barbunya pilaki yemeği de yapılabilir. Barbunya pilaki ve köfte birbirine çok yakışan yemeklerden olacaktır. Bunun yanı sıra köftenin yanında da birbirinden farklı mezeler yapılabilir. Sunumu da güzel olduğunda yemekler çok daha lezzetli olacaktır.

KÖFTENİN YANINA NE GİDER?

Akşam yemeklerinde ve davet sofralarında sıklıkla yapılan köftenin yanında birbirinden farklı yemekler yapılabilir. Köftenin yanında şehriyeli pilav hazırlanabilir. Ayrıca köfte çeşitlerinin yanında sade patates kızartması ve ya baharatlı patates kızartması yapılabilir. Bunun yanı sıra patates püresi ve köfte de birlikte lezzet uyumu yaratacaktır. Köfte çeşitleri ve makarna da çok yakışır. Köftenin yanında domates soslu makarna ve ya pesto soslu makarna yapılabilir.

Köftenin yanında daha sağlıklı ve lezzetli bir yemek isteyen kişiler köfte yanında barbunya da yapabilirler. Zeytinyağlı barbunya pilaki ve köfte güzel bir lezzet uyumu sağlayacaktır. Damak tadına uygun olarak köftenin yanında elma kompostosu ve ya vişne kompostosu da tüketilebilir. Bu kompostolar hem içilebilir hem de tüketilebilir.

YANINDA NE YAPILIR?

Köfteler arasında en çok yapılan kuru köftedir. Özellikle çat kapı bir misafir geldiğinde köfte hemen yapılabilecek bir yemektir. Hazırlanıp buzluğa da atılan bu köfteler çıkarılıp kızartılır ve ya fırında pişirilebilir. Köfte tek başına ana yemek olsa da yanında mutlaka farklı bir besin de tüketilebilir. Özellikle köftenin yanında şehriyeli pilav yapılabilir. Şehriyeli pilav köftenin yanında hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif olur.

Çocukların en sevdiği ikili köfte patates olarak bilinir. Bu ikili özellikle çocuklar için çok lezzetli bir yemek alternatifi olacaktır. Köftenin yanında yapılacak olan patates kızartmasının dilimlenme boyutu da çok önem taşımaktadır. Patates kızartmasının yanında patates püresi yapılabilir. Birbirinden lezzetli yemeklerin yanında sunulan besinler o lezzeti pekiştirecektir. Bu nedenle köftelerin yanında patates püresi de oldukça iyi bir alternatif olabilir.

Pürüzsüz bir hale gelen patates püresi köftenin lezzetini de pekiştirecektir. Yüksek proteine sahip olan köftelerin yanında yeşillikler olmalıdır. Köftenin yanında marul salatası sunulur. Bol yeşillikli bir marul salatası köftenin yanına çok yakışır. Birbirinden farklı köfteler ile birlikte turşu tadına sahip olan mor lahana salatası da yapılabilir. Bu şekilde oldukça lezzetli bir tat ortaya çıkacaktır.

KÖFTENİN YANINA YAPILABİLECEK ÇORBA VE SALATALAR

Köfte ana yemek olarak tüketilebilir. O nedenle köfteden önce çorba çeşitleri tüketebilir. Yemeklerden önce mutlaka çorba yenilir. Bu sayede ana yemeğin tadı da daha iyi alınır. Dolayısı ile köfteden önce yoğurt çorbası tüketilebilir.

Yoğurt çorbası ve ardından köfte de lezzetli bir ikili olacaktır. Köfte ana yemek olarak sunulursa öncesinde mercimek çorbası ve ya tarhana çorbası da tüketilebilir. Köfte ve çorba ikilisi pek çok kişi tarafından da çok sevilmektedir. Davet sofralarında köftenin yanında birbirinden farklı salatalar da yapılabilir. Özellikle de Rus salatası ve ya kereviz salatası köftenin yanına çok yakışacaktır. Bunun yanı sıra Bol yeşillikli salatalar da köftenin yanında sunulabilir. Bu şekilde köftenin lezzeti de ortaya çıkar.