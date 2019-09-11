Kök hücre tedavisi Michael Schumacher'a umut oldu
Efsanevi Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher 2013 yılından beri komada. Sevenleri usta pilottan sevinçli haber beklerken kök hücre tedavisi Schumacher için umut anlamına gelebilir...
50 yaşındaki efsanevi Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher, 2013’te Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle komaya girmişti. 6 yıldır Schumacher’in sağlığı hakkında resmi açıklama yapılmıyordu. Schumacher önceki gün Fransa’nın başkenti Paris’te hastaneye kaldırıldı.
Pilota hastanede alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisi uygulandı.
Söylentiler Michael Schumacher'ın bu tedavi sonrasında bilincinin açıldığı yönünde. Hastane resmi açıklama yapmadı...