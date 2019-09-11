Kök hücre tedavisi Michael Schumacher'a umut oldu

Kök hücre tedavisi Michael Schumacher'a umut oldu Efsanevi Formula 1 pilotu Alman Michael Schumacher 2013 yılından beri komada. Sevenleri usta pilottan sevinçli haber beklerken kök hücre tedavisi Schumacher için umut anlamına gelebilir...