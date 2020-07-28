Magazin Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

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Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı. Hala hastanede olan ünlü şovmenden haber var.

28 Temmuz 2020, Salı 08:41 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre; operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

'Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır'

Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, “Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli” diye konuştu.


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