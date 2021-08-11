Bir diğer adıyla yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokina çiçeği, kırmızı tomurcuklara ve sert yapraklara sahiptir. Peki, kokina çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kokina çiçeği hikayesi nedir? Kokina çiçeği hakkında bilinenler...

KOKİNA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

2 farklı bitkinin bir araya gelmesiyle yapılan kokina çiçeği (silcan ve tavşan memesi),çok sıcağı sevmediği gibi çok soğuk ortamlardan da hoşlanmamaktadır.

Daha uzun ömürlü bir bitki olmasını istiyor iseniz, ılık ortamda tutmanız tavsiye edilir.

Yılbaşı çiçeği, suyu pek fazla sevmediğinden hafta 2 defa olarak az miktarda kök kısmı sulanmalıdır.

Bulunduğu ortamın az güneşli ve serin olmasına dikkat edilmelidir.

Orman ortamına alışkın olan kokina çiçeğini, ortamına yakın alan oluşturabilmek için gölge alanlar tercih edilmelidir.

Genellikle dekoratif amaçlı kullanılan, ev ortamında veya ofis ortamında köşenizi güzelleştirecek olan kokina çiçeğine bakım yapabilmek için ilk olarak çiçeği gözlemlemek yeterli olacaktır.

Güneşe maruz kalmayı sevmeyen kokina bitkisi, aydınlık odaları daha çok sevmektedir. Güneşe maruz kalmadan büyümeyi seven çiçek, sürekli aydınlık ortamda bulunarak kendini hızla büyütmektedir.

Zaman içerisinde çok fazla gölgeye maruz kalan alanları aydınlık tara döndürülmelidir. Böylelikle hem çiçeğin büyümesine yardımcı olacak hem de saksının içinde eğilme ihtimalini ortadan kaldıracaksınız.

Şayet bu işlemler yapılmaz ise yılbaşı çiçeğinde günden güne solma, yeterli beslenememekten kaynaklanan yapraklarda kararmalar meydana gelmektedir. Bu durumu ortadan kaldırabilmek amacıyla saksıda bulunan kokina çiçeğinin suyu ve aydınlığı kontrol edilmesi gerekmektedir.

KOKİNA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Kimilerine göre yılbaşı çiçeğinin kişiye, eve şans getirdiğine inanılır iken, kimilerine göre ise kişiyi ev sahibi yapabilmektedir. Bunun olabilmesi için ise, kokina bitkisi yılbaşından önce alınır ve yılbaşına kadar renginde hiçbir değişim gözlenmediğin takdirde ev sahibi olunacağına dair rivayetler de bulunmaktadır.



