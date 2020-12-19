Kokina nedir? Yılbaşı çiçeği kokina nasıl yapılır?

Yeşil dalların arasında kırmızı minik meyvelerin birbirine uyumusayesinde yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan çiçeklerden birisidir. Yılbaşına sayılı günler kala her yerde kokina çiçeği görmeye başladık. Peki kokina nedir, kokina çiçeği nasıl yapılır?

Kokina nedir?

Anavatanı güney Avrupa olan kokina bitkisi İran ve Akdeniz civarında yetişiyor. Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da ormanlarda yetişen kokoina çiçeğinin isminin kökenini ‘kokino’'dur. Yunanca kırmızı anlamına gelen kokina çiçeği, yeni yıl yaklaşınca yeşil yaprakları arasına silcan adlı kırmızı bir meyvenin iplerle bağlanarak birleştirilmesiyle kokina çiçeği yapılıyor.

Yeni yılın simgesi

Kırmızı ve yeşilin mükemmel uyumunu yansıtan kokina çiçeği, İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitkidir. Kırmızı anlamına gelen kokinanın şans ve mutluluk getireceğine inanılıyor.

Kokina çiçeği nasıl yapılır?

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinaların kırmızı meyveleri, dikenli sarmaşık biçimindeki ağaçtan insan eliyle toplanıyor. Bu kırmızı meyvelere silcan adı veriliyor. Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor.

Kokina hakkında bilinen efsane

Meyvesi ve dalları farklı bitkilerden oluşan Kokina hakkında en çok bilinen bir efsane var. Kokinaların şans ve mutluluk getireceğine inanılır. Başka bir efsaneye göre; yeni yılda aldığınız kokinalarınız bir sonraki yılbaşına kadar rengi bozulmadan evinizde aynı şekilde duruyorsa, bu yeni bir ev alacağınız anlamına geliyor.



