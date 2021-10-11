Koklamak solunum yollarını tahriş edebiliyor

Bu hafta Venüs oldukça aktif, Hafta sonunda da önce Kara Ay Lillith ile karşıtlık, asteroit Pallas ile kare, Antares yıldızı ile kavuşum yapacak, sonra da asteroit Ceres ile karşıt açıya yaklaşacak. Tüm bu açılar boyunca Venüs Merkür'den destek alacak ama yine Venüs konularıyla ilişkili Juno'nun Neptün ile, Vesta'nın Uranüs ile karşıtlığı, Pallas ve Ceres'in de Venüs ile sert açılar yapacak olması Venüs konularında sorunlara dikkat çekiyor. Haftanın son günü de Güneş-Plüton karesi kesinleşiyor.

Güneş-Mars-Merkür kavuşumu

Tıbbi astrolojide Güneş hayatiyet, kalp ve büyük organların işlevleri ve vücut direnci ile ilişkili görülür. Merkür Güneş'e zarar vermez, ama Mars ile kavuşumlarında ateşli hastalıklar, iltihaplanmalar, sıcak nedenli sorunlar, tansiyon sorunları, aşırı aktivite nedenli sorunlar görülebilir. Merkür de sinirlerle, akciğerlerle, ince bağırsaklarla, üst üyeler dediğimiz el-kol-omuz bölgesiyle ilişkilidir. İfade gücümüz, konuşma ve duyma işlevi de bir anlamda Merkür ile temsil edilir. Hem Mars, hem Güneş Merkür'e zarar verir.

Bu hafta Merkür geri harekette olduğundan kavuşumdan gittikçe uzaklaşıyor, kavuşum etkileri de hafta sonuna doğru azalıyor, ama hafta başında el-kol-omuz yaralanmaları gündeme gelebilir. Akciğer ve bağırsak enfeksiyonlarını ve sakarlıkları önlemek için gayret sarf etmemiz gerekecek. Beklemiş, bulaş riski olan yiyeceklerden kaçınalım. Salgın önlemi olarak maske kullanmayı ihmal etmeyelim. Toz, gaz ve duman da risk oluşturan etmenlerden. Çamaşır suyu, tuz ruhu benzeri zehirli maddeleri asla koklamayalım, yoğun koku hissettiğimiz yerleri havalandırmadan içeri girmeyelim. Ne olduğunu bilmediğimiz şeyleri koklamamız gerekirse direk maddenin üzerine eğilip koklamayalım, elimizle hava akımı oluşturarak kokunun bize doğru gelmesini sağlayalım, bu kaynayan tüm şeyler için de geçerli, tenceredeki yemeğimiz bile olsa. Merkür sinirler ve zihin aktivitesiyle de ilgili olduğundan kahve-çay gibi uyarıcı içecekleri aşırı tüketmekten kaçınalım.

Venüs konuları dikkat çekiyor

Güney Ay Düğümü seyrettiği burç bölgelerinde ve kavuşum yaptığı gezegen işlevlerinde aksaklığa neden olabilir. Venüs ile Yay burcunda kavuşum yapacağından uyluk ve bacaklarda güç zayıflaması, arter yetmezlikleri, kazalara açık olma görebiliriz. Venüs ile kavuşumu da kan şekeri sorunlarına, zevke ya da şekere aşırı düşkünlüğe, her iki cinste yumurta sorunlarına, hormonal sorunlara, deri zayıflıklarına işaret edebilir. Venüs toplardamarlarla ilişkilendirildiğinden asteroit Admetos ile karşıt açısı venöz akımda durgunluk riskine işaret ediyor. Baldırlarda ağrı ya da kızarıklık, bacaklarda aşırı şişlikler ihmale gelmeyecek. Venüs'ün hafta başında kavuşum yaptığı yıldızlar duygusal-zihinsel çalkantılara, yaralanmalara, solunum yolları sorunlarına kapı aralıyor. Ceres ve Juno özellikle kadında üreme döngüsüyle, Vesta üreme sistemi sorunlarıyla ilişkili görülür. Güney Ay Düğümü etkisine benzer şekilde üreme hormonlarıyla ilgili sorunlar, adet düzensizlikleri görülebilir. Kara Ay Lillith karşıtlığı Venüs işlevlerini daha da fazla engelliyor. Asteroit Pallas karesi onaylanma ihtiyacımızın artabileceğine ve göz sorunları yaşayabileceğimize işaret ediyor.

Ani kararlardan, dürtüsellikten kaçınalım

“Batı’nın muhafızı” olarak bilinen büyük Antares yıldızı aslında savaşçı bir yıldız. Venüs ile kavuşumlarında enerjiklik, beceriklilik, kolay arkadaş kazanma, ama aynı zamanda mali konularda ya da ilişkilerde sorunlar verebiliyor. Dürtüsellik, acelecilik, ani kararlar kazalara ve sorunlara neden olabilir. Makineleri, silahları, delici-kesici aletleri çok dikkatli kullanalım. Güneş-Plüton karesi de devreye girebileceğinden güç çekişmeleri kaçınılmaz olabilir. Kalp hastalıkları, göz sorunları, kafa bölgesiyle ilgili kazalar, stres, depresyon hem Antares'in hem de Güneş-Plüton sert açılarının etkileri arasında. Tüm bu etkilere kabaca baktığımızda aslında aynı etkilerin tekrarlandığını görüyoruz. Bu hafta sakin ve olumlu kalmamız her zamankinden çok daha önemli olacak.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...