Kokpite giren kedi uçuş esnasında pilotlara saldırdı

Sudan'dan Katar'a giden bir yolcu uçağı, kokpite giren bir kedinin kalkıştan yarım saat sonra pilotlara saldırması üzerine geri dönerek acil iniş yaptı. Sabah gazetesinden Cevdet Özdemir'in haberine göre, Sudanlı Tarco Havayolları'nın Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için Sudan'ın başkenti Hartum'dan havalanan uçağında geçen çarşamba günü yaşanan ve yerel basında çıkan haberlere göre olay şöyle gelişti:

Hartum'dan sorunsuz şekilde havalanan uçağın kalkışından yarım saat sonra kokpitte aniden beliren kedi nedeniyle acil durum yaşandı. Uçağın pilotları, saldırganca hareket eden kediyi kontrol altına alamayınca uçuşu tamamlamaktan vazgeçerek geri dönüş kararı aldı. Hartum Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz şekilde inen uçaktan çıkarılan kedinin, sefere gitmeden bir gün önce uçak hangarında kaldığı ve temizlik veya teknik bakım esnasında uçağa sızıp orada saklandığı tahmin ediliyor.



