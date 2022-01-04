Galatasaray'da kısa süre önce görevinden istifa eden Galatasaray eski genel sekreteri Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı geldi.

Ünlü paylaşımında "Fatih Terim'i tanımayan ama çok iyi tanırmış havasında olan haramiler hariçten gazel okuyup, arkadan iş tutmaya kalkarsa Galatasaray duvarı onların üstüne yıkılır. Herkes işine baksın" dedi.



