Köksal Ünlü'den Fatih Terim'in açıklamasına cevap: Fatih Terim'i tanıyormuş gibi yapanlar...
Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda görevinden istifa eden Genel Sekreter Köksal Ünlü, Fatih Terim'im bugün paylaştığı yazıya bir cevap verdi. Ünlü, dikkat çekici ifadeler kullandı.
04 Ocak 2022, Salı 16:20 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da kısa süre önce görevinden istifa eden Galatasaray eski genel sekreteri Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı geldi.
Ünlü paylaşımında "Fatih Terim'i tanımayan ama çok iyi tanırmış havasında olan haramiler hariçten gazel okuyup, arkadan iş tutmaya kalkarsa Galatasaray duvarı onların üstüne yıkılır. Herkes işine baksın" dedi.
https://twitter.com/KOXALBEY/status/1478286900284829702