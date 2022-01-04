Futbol Köksal Ünlü'den Fatih Terim'in açıklamasına cevap: Fatih Terim'i tanıyormuş gibi yapanlar...
  • Haberler
  • Futbol Haberleri
  • Köksal Ünlü'den Fatih Terim'in açıklamasına cevap: Fatih Terim'i tanıyormuş gibi yapanlar...

Köksal Ünlü'den Fatih Terim'in açıklamasına cevap: Fatih Terim'i tanıyormuş gibi yapanlar...

Futbol

Köksal Ünlü'den Fatih Terim'in açıklamasına cevap: Fatih Terim'i tanıyormuş gibi yapanlar...

Galatasaray'da geçtiğimiz haftalarda görevinden istifa eden Genel Sekreter Köksal Ünlü, Fatih Terim'im bugün paylaştığı yazıya bir cevap verdi. Ünlü, dikkat çekici ifadeler kullandı.

04 Ocak 2022, Salı 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'da kısa süre önce görevinden istifa eden Galatasaray eski genel sekreteri Köksal Ünlü'den Fatih Terim paylaşımı geldi.

Ünlü paylaşımında "Fatih Terim'i tanımayan ama çok iyi tanırmış havasında olan haramiler hariçten gazel okuyup, arkadan iş tutmaya kalkarsa Galatasaray duvarı onların üstüne yıkılır. Herkes işine baksın" dedi.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe Luiz Gustavo'nun biletini kesti