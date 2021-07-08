Kokular gelen evdeki bavulun içinden ceset çıktı! Cinayet planı...

Fatih'te Fatih Hırka-i Şerif mahallesinde bulunan bir adresten geçen gün gelen kötü kokular üzerine başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak ve Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir erkek cesedi bulundu. Savcılıkça yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi. Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Kuzey Irak'a gitti.

Bu sırada, erkek cesedinde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı. Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SEVGİLİ İLE CİNAYET PLANI

Yürütülen soruşturmada ceset, bavul içerisinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık ölen adamın sevgilisiyle birlikte adamın mal varlığına konmak için cinayet planını hazırladıkları ve uyguladıktan sonra Beyrut'a geri döndükleri ihtimali üzerinde duruyor.



