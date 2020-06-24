Günün her saatine uygun bir tarif: Kol böreği tarifi

İster sabah kahvaltıda ister akşam yemeği olarak tüketebileceğiniz kol böreği tarifi, evde yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kol böreği tarifi arıyor ya da kol böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kol böreği tarifi, kol böreği nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kol böreği tarifi

Kol böreği malzemeleri

4 adet yufka

İç harcı için:

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

90 gram kuş üzümü

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kol böreği yapılışı

İşe öncelikle böreğin iç harcını yapmakla başlayın. Kuş üzümlerini bir kasenin içinde sıcak suya yatırın. Şişen üzümlerin suyunu süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Bir tavada yağı kızdırıp soğanları kavurmaya başlayın. Üzerine kıymayı ekleyin. Tuzu ve baharatları da ilave edip kıymalar güzelce piştiğinde altını kapatın. Kuş üzümlerini de ekleyip karıştırarak kenarda soğumaya bırakın. Böreğin sosu için yumurtayı derin bir kabın içinde biraz çırpın. İçine sütü ve zeytinyağını ekleyip karıştırın. Yufkaların birini tezgahın üzerine serin. Hazırladığınız sosu fırça yardımıyla yufkanın her yerine sürün. Kıymalı harcı yufkanın bir kenarına serpiştirip rulo biçiminde sarın ve sarmal şeklinde tepsiye yerleştirin. Bütün yufkalara aynı işlemi yapın. Zeytinyağı ve yumurta sarısını bir kasede çırpıp fırçayla böreklerin üzerine sürün. Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Tepsiyi 20-25 dakika kadar fırında tutun. Üstü kızarınca fırından çıkartın.



