Kol sarkmasından kurtulmanın yolları

“Kollarımda ‘Tuzluk Sarkması’ var. Onları kasa çevirmek en azından sıkılaşmasını sağlamak istiyorum” diyorsanız bu mümkün. Yüzerek de bunu sağlayabilirsiniz. “Yaşım kemale eriyor artık kendime bakmalıyım” diyorsanız yapılabilecek çok şey var. Teknolojide gelinen nokta bu anlamda hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Güzellik uzmanı Aysun Kaya, kol sarkmasından kurtulmanın yollarını anlattı.

Kol sarkması (tuzluk sarkması) neden olur?

Sıkı kaslara sahip olduğumuz zaman vücudumuz güzel görünür ve kendimizi iyi hissederiz. Ama zaman içinde, genellikle de 30’lu yaşlardan sonra, yavaş yavaş kollarda sarkmalar ortaya çıkar. Bunun sebebi hareketsizlik, kilo alma, hamilelik, ani kilo kaybı, hormonel değişiklikler, kötü beslenme vb. olabilir. Vücudumuzun diğer bölgelerinde oluşan sarkmaların yanı sıra, en can sıkıcı bölgelerden biri kollardır. Kollarda sarkmalar görülmesi üzücü olabilir ve kıyafet seçerken hoş olmayan görüntüsü yüzünden zor durumda kalabilirsiniz. Kollarda sarkmalar, kolajen ve elastin liflerin azalmasına bağlı olarak derinin sıkılığını yitirmesi sebebiyle oluşur. Bu durum deriyi ve kasları gevşek hale getirir.

Kol sarkmasından kurtulmak için ne yapılmalı?

Cerrahi müdahale olmadan son derece konforlu bu işlem gözle görülür sonuçla incelme ve vücut şekillendirme sağlıyor. Son teknoloji olan velashape sıkılaşma, selülit problemleri, bölgesel zayıflama, incelmenin yanı sıra çatlak görünümünü hafifletmekte de etkilidir. İncelme, sıkılaşma ve selülit giderme de kullanılan FDA onaylı, cerrahi olmayan ve yüzde 97 hasta memnuniyeti ile sonuçlanan bir işlemdir.

En çok uygulanan bölgeler; kol-bacak , iç bacak , karın, basen bölgeleridir. Hastalar bu bölgelerinde hızlıca cilt kalitesinde iyileşme ile karşılaşır. Hamilelikten sonra hızlı kilo alıp verme dönemine girildiği için velashape, cilt toparlamasına hızlıca katkıda bulunur. Uygulama sırasında herhangi bir acı hissedilmez. Vakum özelliğinden dolayı masaj etkisi hissedilir. Radyo frekanstan dolayı da biraz sıcak hissiyatı oluşur.

Vakumlu bir terapidir ve bu vakumlu terapi yöntemi sayesinde yağ hücrelerine radyo frekansın daha iyi iletilmesini sağlar. Vücudumuzda bulunan ödemin azaltılmasına yardımcı olur. Doğumdan sonra oluşan sarkmaları sıkılaştırıcı ancak doğumdan 2 ay sonra bu işlem yaptırılabilir.