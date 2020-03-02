Kola kutusundan servet değerinde çanta

Japon aksesuar markası Ambush, gümüşten ve altın kaplamadan yapılmış ezilmiş bir kola kutusundan çanta tasarladı. Geçtiğimiz günlerde Nobo isimli mandal küpeyi piyasaya sürmesinin ardından, ezilmiş teneke kutu Ambush'un takı ve aksesuar serisine günlük nesnelere olan takıntısını gözler önüne seriyor. Kola kutusu şeklindeki çantanın deriden bir de omuz kayışı var. Marka, çantanın üst kısmına logosunu eklemeyi de ihmal etmedi.





Teneke çanta, Ambush'un Waves koleksiyonunun bir parçası. Çantanın altın ve gümüş kaplama tasarımlarının yanı sıra, mat siyah ve neon turuncu gibi renkleri de bulunuyor.

Ambush'un ezilmiş teneke çantası, 22 bin 500 TL'ye internet üzerinden satılıyor.





İlgili Haberler 3 bin liraya mandal küpe



