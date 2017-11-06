Kolay bir şekilde traş olmanın yolu...
Kurulduğu günden beri, kişisel bakım ürünleri konusunda dünyada pek çok ilke imza atan Remington, 80. Kuruluş yılına özel tasarladığı yeni sakal kesme makinası Durablade ile bir ilke daha imza atıyor
Tam 80 yıl önce, dünyanın ilk elektrikli tıraş makinesini üreten Remington, yeni modeli Durablade ile dayanıklılığı tıraş rutininizin bir parçası haline getiriyor. Uzun ömürlü bıçaklarını asla değiştirme ihtiyacı duymayacağınız Durablade, ister düz ister ters, her yönde tıraşı rahatlıkla yapmanızı sağlar.
Lityum bataryası, su geçirmez ve kaymaya karşı korumalı tutuş özelliğine sahip Durablade, ıslak, kuru veya köpüklü kullanımıyla tam 60 dakika boyunca kesintisiz bir tıraş keyfi sunacak.
Ergonomik tasarımı sayesinde tıraş tecrübenizi bir sonraki seviyeye taşıyacak ve 0.2 mm kadar tıraş olmanızı sağlayacak Durablade, %100 su geçirmez yapısı, 1,2,4 ve 6 mm’lik kesme tarak seçenekleri, kablosuz tasarımı ve LED şarj göstergesi, yüksek performansı ve çok yönlülüğü ile sizleri kendisine hayran bırakacak.
Durablade Satış Fiyatı: 199 TL
Lityum bataryası, su geçirmez ve kaymaya karşı korumalı tutuş özelliğine sahip Durablade, ıslak, kuru veya köpüklü kullanımıyla tam 60 dakika boyunca kesintisiz bir tıraş keyfi sunacak.
Ergonomik tasarımı sayesinde tıraş tecrübenizi bir sonraki seviyeye taşıyacak ve 0.2 mm kadar tıraş olmanızı sağlayacak Durablade, %100 su geçirmez yapısı, 1,2,4 ve 6 mm’lik kesme tarak seçenekleri, kablosuz tasarımı ve LED şarj göstergesi, yüksek performansı ve çok yönlülüğü ile sizleri kendisine hayran bırakacak.
Durablade Satış Fiyatı: 199 TL