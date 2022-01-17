Hızlı ve pratik şekilde yapabileceğiniz kolay ev lazanyası tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, kolay ev lazanyası nasıl yapılır? Kıymalı yemek tariflerini sevenlerin tadına doyamayacağı kolay ev lazanyası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

KOLAY EV LAZANYASI TARİFİ

Kolay ev lazanyası malzemeler

1 paket lazanya

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet domates

Bir tutam maydanoz

1 yemek kaşığı domates veya biber salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

Tuz

KOLAY EV LAZANYASI YAPILIŞI

Geniş bir tencerede lazanyayı haşlayın. Ardından kırılmadan bir tepsiye yerleştirin.

Kıymalı harç için; soğanı ince ince doğrayın ve tavada soteleyin. Üzerine kıymayı ekleyip kavurun.

Domatesin kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın.

Biber ve maydanozu da çok ince şekilde doğrayıp hepsini tavaya ekleyin.

En son salça ve baharatları da ilave edip güzelce kavurun.

Diğer taraftan da beşamel sosunu hazırlamak için; tereyağı ve unu kavurun.

Üzerine süt ekleyip karıştırın. Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın.

2 adet lazanya yaprağını yan yana fırın tepsisine dizin. Üzerine kıymalı harcı ekleyin.

Üzerine beşamel sosu yayın. Tüm lazanya yaprakları bitene kadar bu işlemi sürdürün.

En son rendelenmiş kaşar peynirini de ekleyip fırına verin.

200 derecede 20 dakika pişirin ve dilimleyerek servis edin.



