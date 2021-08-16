Ekonomi Kolay iş bulunabilen meslekler

Kolay iş bulunabilen meslekler

Ekonomi

Kolay iş bulunabilen meslekler

Üniversite tercih dönemi sürüyor. İş ve gelecek kaygısı olan gençler için bazı bölümler fırsatlar sunuyor. İşte daha kolay iş bulunabilen bölümlere ve geleceğin mesleklerine bazı örnekler... Gülten Uğurlu / POSTA

16 Ağustos 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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5 Ağustos'ta başlayan üniversite tercih dönemi, 20 Ağustos’ta sona erecek. Öğrencinin 24 tercih hakkı var. Uzun bir eğitim sürecinin ardından iş hayatına başlangıç da ciddi bir maraton gerektiriyor. İşte bu yüzden üniversite eğitimi için bilinçli bir meslek seçimi yapmak, işe başlama sürecinin daha kolay ve hızlı olmasını sağlıyor.

PANDEMİ VE İKLİM ETKİSİ

Tıp, mühendislik gibi bazı meslekler her daim iş potansiyelini korurken, dijitalleşme, pandemi ve iklim gibi güçlü gündemler de ihtiyaç duyulan yeni meslekleri şekillendiriyor. Dijital ve teknoloji ağırlıklı işlerle birlikte salgın döneminde ihtiyaçların arttığı meslek gruplarının yoğun talep gördüğünü belirten Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (PERYÖN) Buket Çelebiöven, şöyle dedi:

EN FAZLA ARANAN GRUPLAR

“En fazla çalışan arayan iş grupları;

  • dijital pazarlama uzmanlığı,
  • sağlık destek personelleri,
  • eğitim profesyonelleri,
  • dijital içerik üreticiliği,
  • profesyonel ve kişisel koçluk,
  • ruh sağlığı uzmanlığı,
  • kullanıcı deneyimi uzmanlığı,
  • data analiz uzmanlığı,
  • yapay zeka geliştiriciliği,
  • gayrimenkul uzmanlığı,
  • e-ticaret uzmanlığı.”

YAKINDA YAYGINLAŞACAK

Buket Çelebiöven, geleceğin meslekleri arasında yakın zamanda öne çıkacakları ise şöyle sıraladı: “

  • Hibrit (hem ev hem ofis) çalışmanın yaygınlaşmasının da etkisiyle yeni ev ve ofis tasarımcılığı,
  • veri uzmanlığı,
  • siber güvenlik uzmanı,
  • algoritma uzmanlığı,
  • uzaktan çalışma direktörlüğü,
  • uzay turizmi rehberliği, k sanal gerçeklik uzmanlığı,
  • nano tıp cerrahlığı,
  • genetik hesaplamalı yapay zeka biyologları,
  • iklim mühendisliği,
  • laboratuvarlar için 3D uzmanlığı.”

EN HIZLILARI HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin yaptığı araştırmaya göre, son birkaç yılda en çabuk tekstil mühendisliği bölümünü bitirenler iş buluyor. Mezuniyetten sonra tekstil mühendisliğinde iş bulma süresi 4 ay 2 gün. Bu mesleği, 5 ay 8 gün ile iç mimarlık takip ediyor. En fazla maaş tıp, pilotaj ve uçak mühendisliği bölümlerinde verilirken, kamuda en fazla iş bulan bölümler de tıp, sağlık hizmetleri ve diş hekimliği. Özel sektörde de tekstil ve deri sektöründe açık bulunuyor.

TEKSTİL OKUYANA GARANTİ

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektördeki istihdam açığının kapatılması için tekstil mühendisliğini seçenlere burs kampanyası düzenlediklerini, bunun için ilk 5 tercihten birinin tekstil mühendisliği olması gerektiğin söyledi. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak da deri mühendisliğini seçene burs ve iş garantisi sunduklarını söyledi.

GELECEĞİNİZİ SEÇİN 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin tercih döneminde ufkunu açmak için geleceğin meslekleri listesini yayımladı.

  • Siber şehir uzmanı: Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını sağlayacak.
  • Artırılmış gerçeklik seyahati üreticisi: İşi yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak.
  • Yapay zeka iş geliştirme müdürü: Bir satış görevlisinin yaptığı işin aynısını yapay zeka hizmetleri için gerçekleştirecek.
  • Yapay zeka destekli sağlık teknisyeni: Kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.
  • Kişisel veri simsarı: Müşterilerin kişisel verilerini gözlemleyerek oluşturulan yeni verileri satarak para kazanacak.
  • Dijital terzi: Müşterilerin ölçü verilerini kaydederek en uygun kıyafetleri satmaya çalışacak.

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