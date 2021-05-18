Kolay Kampüs’ten yüzde 20 indirim

İşbirliği kapsamında MultiNet yemek kartı kullanıcıları, Kolay Kampüs’ün LGS ve YKS için sunduğu kapsamlı eğitim paketlerinden MultiPay mobil cüzdanlarındaki kodu kullanarak yüzde 20 indirimle yararlanacak. Kolay Kampüs, öğrencilere konu anlatım videoları, konu ve kazanımlara göre hazırlanmış online konu testleri,online ve basılı deneme sınavları, kişiye özel çalışma kılavuzları, performans takibi için detaylı analizler sunuyor.