Evde kolay pizza tarifi
Tadını çok seveceğiniz ev yapımı kolay pizza tarifi ile dakikalar içinde harikalar yarabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için kolay pizza tarifi arıyor ya da kolay pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kolay pizza yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
31 Ekim 2020, Cumartesi 13:57 Son Güncelleme:
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Hem lezzetini hem de hazırlama süresini çok seveceğiniz kolay pizza tarifi, ev pratik pizza çeşitlerinden. Sevdiklerinize hazırlamak için kolay pizza tarifi arıyor ya da kolay pizza nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kolay pizza yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Kolay pizza tarifi
Kolay pizza malzemeleri
Pizza hamuru:
- 4 su bardağı un
- 1 paket kuru maya
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- Ilık su
- Tuz
Sos için:
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı su
- Bir tutam kekik
- Karabiber
Üzeri için:
- 10 dilim sosis
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- 3 adet sosis
- 1 adet sarı biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 adet dilimlenmiş domates
- Tane mısır
Kolay pizza yapılışı
Mayayı boş bir kaba koyun ve içerisine ılık su ekleyip çözünmesini bekleyin. Bu esnada farklı bir kaba un ekleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Çözünen mayayı, unun içinde açtığınız boşluğa dökün. Karışımın üstüne sıvıyağı ve ılık suyu ekleyip yoğurma işlemine başlayın. Hamur yumuşak bir kıvama geldiğinde, üstünü streç ile kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Hamur mayalanırken, üstü için sos hazırlamaya başlayabiliriz.
Sos için, tüm malzemeleri bir kabın içine alın ve karıştırın. Daha sonra pizza yapımında kullanacağınız malzemeleri dilimleyin. Mayalanan hamuru oklava veya merdane yardımıyla açın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin ve elinizle açma işlemine devam edin. Hamuru 200 dereceli fırında 5 dakika pişirin. Ardından çıkartın ve hazırladığınız sosu, hamurun üstünde gezdirin. Üzeri için dilimlediğiniz malzemeleri de sosun üzerine ekleyin ve tekrar fırına atarak yaklaşık 10 dakika daha pişirin.