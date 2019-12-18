Kolay tasarruf yapabileceğiniz 10 yöntem

Türkiye’de üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak amacıyla kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk malları haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanıyor. Bu haftanın çıkış noktasını ise Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar oluşturuyor.

Yerli malı kullanmanın önemi kullanıyor

Yerli tüketimin bilinçli olarak artması hedefiyle kutlanan bu hafta süresince, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanıyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yüksel Çendek de haftanın önemine vurgu yaparak, toplumsal sorumluluklar çerçevesinde gereksiz tüketim ve harcamadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

İşte, kolay tasarruf yöntemleri

1-Çendek, özellikle evlerde başvurulabilecek bazı kolay tasarruf yöntemlerini başlıklar halinde paylaştı:

2-Akşam saatlerinde film izlerken ışıkları kapatın.

3-Tıraş olurken ve diş fırçalarken gereksiz yere musluğu açmayın.

4-Nakit alışverişlerde alınan bozuk para üstlerini bir kumbarada biriktirip sene sonunda açın.

5-Saç kurutma makinesi, su ısıtıcısı ve benzer ürünleri gereksiz yere kullanmayın.

6-Evlerin yalıtımını yapmak, ısıtıcıları gereksizken kapatmak ve önlerini açık tutmak fayda sağlayacaktır.

7-Elektronik ürünlerde elektrik tüketimini kullanma seviyesini inceleyerek A sınıfı ürünleri tercih edin.

8-Özel araç yerine olabildiğince toplu taşıma kullanın.

9-Bayat ekmekleri çöpe atmak yerine sandviç, papara, yumurtalı ekmek gibi yiyeceklerle değerlendirin.

10-‘İhtiyacım var mı?’ sorusunu hayatımızın mottosu haline getirin.



