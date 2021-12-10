Kolejde burslu okuma fırsatı

4’ÜNCÜ SINIFTA BAŞLIYOR

Özel okullar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlığı kapsamında okula kabul sınavları ile bursluluk sınavları tarihlerini açıklamaya başladı. Bazı özel okullar öğrencilerin sınavdaki başarısına göre, yüzde 10 ile yüzde 100 arasında eğitim bursu veriyor. Ara sınıf geçişlerinde sunulan burs imkanları, genellikle ilkokul 4’üncü sınıftan sonra başlıyor. Bazı özel okullar bursluluk sınavı yapmayıp, sadece giriş sınavı düzenliyor. Sınavda belli bir puan alan öğrenciler okula kabul ediliyor. Bu öğrencilere ayrıca burs verilmiyor. Velilerin bunu dikkate alarak başvuru yapması gerekiyor.

SORULAR MÜFREDATTAN

Özel okul bursluluk sınavlarını, her okul kendi bünyesinde düzenliyor. Sınav soruları, genellikle Milli Eğitim’in müfredatındaki konulardan çıkıyor. Özel okul bursluluk sınavları, ocak ortasında başlayıp mart sonuna kadar devam ediyor. Veli ve öğrencilerin katılmayı düşündükleri özel okul bursluluk sınavlarını önceden belirleyip, doğru seçimler yapmaları önemli. Erken kayıt avantajı sunan okullarda bu sınavlara giren öğrenciler, sınav sürecini yönetme sorumluluğunu da öğrenmiş oluyor. Bursluluk sınavı, ailelerin alternatif okul arama ve değiştirme sorununa da çözüm getiriyor.

BAZI ÖZELOKULLARIN SINAV TARİHLERİ

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

4, 5, 6 ve 7’nci sınıf kabul sınavları: 19 Şubat 2022

8, 9, 10 ve 11’inci sınıf kabul sınavları: 26 Şubat 2022

Apply FenTek Kabul Sınavı: 12 Mart 2022

BİLFEN OKULLARI

1, 2 ve 3’üncü sınıflara mükalatla

4’üncü sınıflar mülakat ve sınavla

5’inci sınıflar giriş sınavı: 12 Şubat 2022

6’ncı sınıflar giriş sınavı: 13 Şubat 2022

7’nci sınıflar giriş sınavı: 19 Şubat 2022

8’inci sınıflar giriş sınavı: 20 Şubat 2022

BİLNET OKULLARI

1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflara mülakatla

5’inci sınıflar kayıt kabul sınavı: 15 Ocak 2022

6’ncı sınıflar kayıt kabul sınavı: 16 Ocak 2022

7’nci sınıflar kayıt kabul sınavı: 22 Ocak 2022

8’inci sınıflar kayıt kabul sınavı: 23 Ocak 2022

İDE OKULLARI

5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar okula kabul sınavı: 15 Ocak 2022

İSTEK OKULLARI

9’uncu sınıflar giriş sınavı: 12 Şubat 2022

8’inci sınıflar giriş sınavı: 13 Şubat 2022

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ

4, 5, 6 ve 7’nci sınıflar: 15 Ocak 2022

8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar: 16 Ocak 2022

KÜLTÜR KOLEJİ

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar kabul sınavı: 13 Şubat 2022

OĞUZKAAN KOLEJİ

12-13 Şubat 2022

UĞUR OKULLARI

8-9 Ocak 2022