Kolejde online dersler başlayacak

Bahçeşehir Koleji de koronavirüs salgını nedeniyle online eğitime geçmek için tüm altyapı çalışmalarını tamamladı. Deneme dersi de 15 Mart Pazar günü 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için canlı olarak gerçekleştirilecek. Online eğitim Bahçeşehir Koleji’nin uzaktan eğitim platformu olan Metodbox üzerinden olacak.

Metodbox uygulaması

Metodbox’ta; sınıf düzeyine göre öğrencinin sorumlu olduğu dersler ve bu derslerdeki başarı durumları, tüketim takvimi ile hangi konuların işlendiği ve işleneceği, konu anlatım videoları, konu tekrar testleri, sınav soruları, çözüm videoları, etüt ve ödev tanımlama takip ekranları ve deneme sınav raporları yer alıyor.