Kolejen ile cildinizi canlandırın

Day2Day Collagen; bileşimindeki kolajen ve zengin vitamin, mineral içeriği ile ihtiyaç duyulan desteği sağlar. Day2Day Collagen; kolajenin yanı sıra, glutatyon ve R formda alfa lipoik asit ve koenzim Q10 gibi cilt için önemli olan birçok bileşen içeren bir gıda takviyesidir. Ürün içerisinde ayrıca bulunan hyaluronik asit, C vitamini, biotin, selenyum ve B vitaminleri ile cildin, saçların ve tırnakların normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Day2Day Collagen; uluslararası kalite standartlarında, Fransız menşeli premium tip I kolajen peptit içerir.

Day2Day Collagen’ nin içilebilir likit, sişe ve tablet formları hem balık hem de sığır kaynaklı kolajen peptit içeriğiyle tüketiciye zengin ürün çeşitliliği sunmaktadır. Vişne, çilek ve mango aromalarıyla kolay içilebilir özelliğe sahiptir.

Day2Day The Collagen Beauty’nin lansmanına cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı

Lansman etkinliği, Türkiye’nin ilk ve tek lüks web sitesi OGGUSTO’nun kurucusu Özlem Güsar’ın ve Dilara Koçak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Medikal Estetik Hekimi Dr. Pelin Taşkıran’ın da katılımıyla kolajen’in medikal yönünün konuşulduğu Day2Day Collagen lansmanın ikinci oturumuna Azra Akın’ın yanı sıra; Arzum Onan, Meltem Kazaz, Pınar Topçuoğlu, Meral Yazıcı, İpek Deveci, Rima Erdemir, Sinem Işık, Zeynep Han Gemicioğlu, Sedef Han Oğuz, Ebru Tanserer, Gülden Bulut, Didem Bahrıaçık, Hülya Eltim, Pınar Hotiç, Nilay Örnek, Siren Ertan, Ebru Kohen, Begüm Ballı, Müge Sırmabıyık, Zeynep Üstüner gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler katıldı.

Dilara Koçak’ın “Güzelliğinizi nasıl koruyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Akın, “Her şeyden önce belirtmek isterim ki, cildimiz en önemli kalkanımız. Sadece yüz güzelliği için değil, tüm vücut sağlığımız için cildimize gereken desteği vermemiz gerektiğini çok iyi biliyorum. Her yaşın kendine has güzelliği olduğunu düşünüyorum ve yaş aldıkça cildimin ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlara danışarak cildimi destekleyecek ürün ve besin desteği kullanıyorum.” dedi