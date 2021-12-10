Kolejler bursluluk sınavı veya mülakatlar düzenleyerek başarılı öğrencileri tamamen ücretsiz veya indirimli ücretlerle kabul ediyor. Çocuklarının bir kolejde eğitim almasını isteyen velilerse daha yeni eğitim öğretim yılı başlamadan özel okullarının bursluluk sınav tarihlerini araştırmaya başlıyor. Bu kapsamda bazı özel okullar da 2022-2023 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınav tarihlerini açıklamaya başladı…

KABUL SINAVINDA BAŞARILI OLAN HER ÖĞRENCİ BURS ALMIYOR

Özel okul bursluluk sınavları, her okul tarafından kendi bünyesinde düzenleniyor. Sınav soruları, çoğunlukla Milli Eğitim’in müfredatındaki konulardan oluşuyor. Özel okul bursluluk sınavları, ocak ortasında başlayıp mart sonuna kadar devam ederken velilerin bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Zira kimi kolejler bursluluk sınavı yapmıyor ve sadece giriş sınavı düzenliyor. Bu sınavlarda ancak belli bir puan alan öğrenciler okula kabul ediliyor ve bu öğrencilere ayrıca bir burs verilmiyor.

Diğer yandan bazı kolejler öğrencilerin sınavdaki başarısına göre, yüzde 10 ile yüzde 100 arasında eğitim bursu veriyor. Ara sınıf geçişlerinde sunulan burs imkanları, genellikle ilkokul 4’üncü sınıftan sonra başlıyor.

BAZI KOLEJLERİN SINAV TARİHLERİ

BİLFEN OKULLARI

1, 2 ve 3’üncü sınıflara mükalatla

4’üncü sınıflar mülakat ve sınavla

5’inci sınıflar giriş sınavı: 12 Şubat 2022

6’ncı sınıflar giriş sınavı: 13 Şubat 2022

7’nci sınıflar giriş sınavı: 19 Şubat 2022

8’inci sınıflar giriş sınavı: 20 Şubat 2022

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

4, 5, 6 ve 7’nci sınıf kabul sınavları: 19 Şubat 2022

8, 9, 10 ve 11’inci sınıf kabul sınavları: 26 Şubat 2022

Apply FenTek Kabul Sınavı: 12 Mart 2022

İDE OKULLARI

5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar okula kabul sınavı: 15 Ocak 2022

BİLNET OKULLARI

1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflara mülakatla

5’inci sınıflar kayıt kabul sınavı: 15 Ocak 2022

6’ncı sınıflar kayıt kabul sınavı: 16 Ocak 2022

7’nci sınıflar kayıt kabul sınavı: 22 Ocak 2022

8’inci sınıflar kayıt kabul sınavı: 23 Ocak 2022

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ

4, 5, 6 ve 7’nci sınıflar: 15 Ocak 2022

8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar: 16 Ocak 2022

UĞUR OKULLARI

8-9 Ocak 2022

İSTEK OKULLARI

9’uncu sınıflar giriş sınavı: 12 Şubat 2022

8’inci sınıflar giriş sınavı: 13 Şubat 2022

OĞUZKAAN KOLEJİ

12-13 Şubat 2022

KÜLTÜR KOLEJİ

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar kabul sınavı: 13 Şubat 2022



