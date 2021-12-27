Meksika, Honduras, Guatemala gibi ülkelerdeki yoksulluk ve güvensiz ortamdan ABD’ye kaçan göçmenler modern köleye dönüşüyor. İnsan kaçakçılığı şebekeleri ile çiftlik sahiplerinin işbirliği içinde hareket ettiği ortaya çıktı. Buna göre ülkede tarım işçisi olarak saati 12 dolara çalışacağını sanan göçmenler, tuzağa düşürülüyor. Kaçakçılara ödedikleri 590 dolar ile sınırı geçen göçmenler yaban mersini, mısır, soğan tarlalarında silah zoruyla çalıştırılıyor. Böcekli, derme çatma barınaklara konuluyorlar, sabaha karşı 3.00-4.00’te uyandırılıyorlar.

200 MİLYON DOLAR

Günde 12 saat çalışmaları karşılığında da 20 cent kazanıyorlar. Sadece 15 dakika mola izni var. Kaçakçılar paralarına, kimlik ve pasaportlarına el koyuyor. Ülkelerine yollanmak veya şiddetle tehdit ediliyorlar. Bazıları tecavüz, çocuklarının kaçırılması veya ölümle de korkutuluyor. Bu yıl yapılan operasyonda bir şebekenin göçmenler sayesinde 200 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Köle olarak tutulan 100 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçakçılar, göçmenlerden aldıkları paraları ev, arazi, araç alarak, gece kulübü ve restoran açarak ‘aklıyor’.