Kolera: Hâlâ iki rapçinin arasını bozan kadın diyorlar
Türkçe rap müziğinin önde gelen kadın isimlerinden Kolera geçmişten bugüne kendisiyle ilgili merak edilenleri Posta TV’ye anlattı.
Geçtiğimiz günlerde “Ölüm Gerçekmiş “şarkısına yaptığı kliple alışılmışın dışına çıkarak kamera arkasında kalan Kolera hayranlarına sürpriz yapmıştı.
Diskografisinin sıfırlanması, hastalığı ve sosyal medya hesaplarındaki hareketlilik de Kolera’yı yakın dönemde Türkçe rap müziğinin en çok konuşulan isimlerinden biri yapmıştı.
Kolera, Posta TV'ye özel açıklamalarda bulundu.