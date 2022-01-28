Lifli gıdaların diğer önemli bir yararı da, kolesterolü düşürücü etkisini safra asitlerini bağlayarak diyetteki toplam yağ ve kolesterol alımını düşürerek, daha uzun süre tokluk hissi yaratır. Bu fonksiyonu da, bir ölçüde besin alımının azalmasını sağlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki lifli gıdalar tüketmek kolesterolü düşürdüğü için kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini %9 oranında düşürüyor.

Her gün 7 gram lif tüketmek felç geçirme riskini %7 azaltıyor. Ayrıca karmaşık diyet programları yerine günlük besinleriniz arasında ihtiyacınız kadar lifli besin eklemenin daha fazla kilo verdirdiği de araştırmacılar tarafından kanıtlanmış bir gerçek.

Ceviz, badem ve diğer fındıkgiller Kuru yemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindirler.

Kuru yemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindirler. Avokado Tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir. HDL'yi (iyi kolesterol) artırmaya ve LDL'yi (kötü kolesterol) kolesterol düşürmeye yardımcı olur.Beta sitosterol adlı bitki bazlı bir yağ içeren avokado bu sayede besinlerden emilen kolesterol miktarının azalmasını sağlar. Ancak yine de günlük 1 taneden fazla avokado yememekte fayda var. Fazla miktarda lutein içerir. Yapılan bir çalışma ½ bardak günlük lutein zengini besin alınmasının damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azalttığını gösteriyor.

Tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir. HDL'yi (iyi kolesterol) artırmaya ve LDL'yi (kötü kolesterol) kolesterol düşürmeye yardımcı olur.Beta sitosterol adlı bitki bazlı bir yağ içeren avokado bu sayede besinlerden emilen kolesterol miktarının azalmasını sağlar. Ancak yine de günlük 1 taneden fazla avokado yememekte fayda var. Fazla miktarda lutein içerir. Yapılan bir çalışma ½ bardak günlük lutein zengini besin alınmasının damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azalttığını gösteriyor. Tatlı patates İçerisine A, C, B ve B6 vitaminlerini bulundurur. Çok önemli bir lif kaynağıdır. Vitaminlerin yanında lif, fosfor, bakır, manganez ve potasyum bulundurur. Oldukça faydalıdır. Tok tutma özelliği sayesinde ani bastıran açlıkların önüne geçer, kilo vermenize yardımcı olur. Karaciğer yağlanması, kalp krizi riskini azaltır. Özellikle cilt ve prostat kanseri riskini de azaltmaya destek olur. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur, içerisinde lif olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasını da sağlar.

Zeytinyağı Dünyanın en sağlıklı yağı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir ve LDL kolesterolü düşürür.

Dünyanın en sağlıklı yağı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir ve LDL kolesterolü düşürür. Somon ve diğer yağlı balıklar Omega 3, LDL kolesterolün azalmasına yardımcıdır. Beslenmede doymuş yağlar yerine çoklu doymamış yağ asitlerinin tercih edilmesi yapılan bir çalışmaya göre yüzde 4’e kadar iyi kolesterolü artırabiliyor.

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