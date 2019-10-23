Koli basili bakterisiyle mücadelenin en iyi yolu elleri yıkmak

CNN’in haberine göre, sonuçları "The Lancet Infectious Diseases" dergisinde yayımlanan çalışmada, antibiyotiğe dirençli koli basili bakterisinin yayılmasına az pişmiş et veya diğer yiyeceklerden ziyade tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamayan kişilerin yol açtığına işaret edildi.

Araştırmacılar, penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotiklere direnç gösteren Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) enzimlerinin bulunduğu koli basili suşlarının (bakteri veya virüsün farklı alt türleri) insandan insana dışkı parçacıklarıyla yoluyla bulaşmasının en muhtemel yol olduğunu belirtti. Uzmanlar, 20 bin dışkı ve yüzlerce kan örneğini analiz ettiği testler, bağırsakta yaşayan ve zaman zaman ciddi enfeksiyonlara neden olabilen koli basili suşu ST131’in, insan kanında, kanalizasyonda ve dışkı numunelerinde baskın olduğunu, farklı suşların ise hayvan eti ve çamurda daha yaygın görüldüğünü ortaya koydu.

Tuvalete gittikten sonra eller mutlaka yıkanmalı

East Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Fakültesinden David Livermore, "İnsanlarda enfeksiyona yol açan GSBL-Koli Basili suşlarının büyük çoğunluğu, tavuk ya da besin zincirindeki herhangi bir şeyi yemekten kaynaklanmıyor." dedi. Livermore, antibiyotiğe dirençli koli basili bakterisine karşı tavuğun iyi pişirilmesi ve çiğ eti elledikten sonra salata malzemelerine dokunulmaması gerektiğini, ancak "tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamanın çok daha önemli" olduğunu ifade etti. İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı suşları gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve daha tehlikesi kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

AA