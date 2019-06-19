Kolik bebekleri sakinleştirme yolları

Bebeklerin akşam saat 18.00 ile gece yarısına kadar devam eden ağlama nöbetleri çoğu zaman anne ve babaları endişelendirdiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Mustafa Armut, "Herhangi bir sağlık sorunu olmayan bebeklerin uzun süre ağlamaları kolik yani gaz sancısından kaynaklanabiliyor. Uygulanacak basit önerilerle bebeklerin gaz sancılarının süresi kısalabiliyor" dedi.

Aşırı ağlamanın bebeklere sağlık açısından herhangi bir zararı yok olmadığı ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz. Dr. Mustafa Armut, kolik bebekleri sakinleştirmenin yolları hakkında şunları söyledi:

Emziren annelerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Soğan, lahana ve süt ürünleri gibi gaz yapabilecek besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Eğer bebekler mama ile besleniyorsa, uzman hekimlerin belirleyeceği mamaya geçilmelidir.

Bebekler bu dönemde hazımsızlığa neden olacak şekilde beslenmemelidir.

Öğünler arasında en az 2 saat olmalıdır.

Ağlama nöbeti başladığında bebek kucağa alınarak sakinleştirilmeye çalışılmamalıdır.

Beşikte ritmik hareketlerle uyuması için yavaş bir şekilde sallanmalıdır.

Eğer ağlama nöbeti uzun sürüyorsa ve hava şartları da uygunsa bebek dışarı çıkarılmalı, bebek arabasında gezdirerek hava alması sağlanmalıdır.

Bazı bebeklerin araç içinde sakinleştiği bilinen bir yöntemdir. Bebekleri araçla gezdirmek çoğu zaman etkili olmaktadır.

DHA