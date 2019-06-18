Survivor’a Kolombiya ödülü damgasını vurdu. Survivor Türkiye Yunanistan doksan yedinci bölümde oynanan ödül oyununu kazanan siyah takım Kolombiya 2 günlük muhteşem bir tatil yapma şansını yakaladılar. Siyah takım Kolombiya'da 2 günlük müthiş bir tatil yaptı. Bu görüntülerin ardından internette sıklıkla Survivor Kolombiya ödülünü kim kazandı? Kolombiya nerede? soruları aratılıyor. İşte Kolombiya hakkında bilmeniz gerekenler…

KOLOMBİYA NEREDE?

Kolombiya, silahlı grupların güvenlik güçleriyle mücadeleleri ve uyuşturucu çeteleriyle gündeme gelse de Güney Amerika’nın siyasi ve ekonomik olarak en önemli ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. Son dönemde Pablo Escobar ve uyuşturucu çetelerinin hayatlarının anlatıldığı Narcos dizisi ile gündeme geldi.

KÜNYE

Nüfus: 48,6 milyon

Etnik yapı: Yüzde 85 Mestizolar-Beyazlar, yüzde 10 siyahlar, yüzde 5 yerliler

Dil: Ülkenin yüzde 99’u resmi dil İspanyolcayı konuşuyor. 65 yerli dilinin olduğu Kolombiya’da San Andres adasının bir bölümünde ise İngilizce konuşuluyor.

Din: Yüzde 92 Hristiyan, yüzde 2 inançsız, yerlilerin bir kısmı hala kendi inanışlarını devam ettiriyor.

Para Birimi: Peso

GENEL DURUM

Nüfusu 48 milyonu aşan, 1 milyon 141 bin kilometrekarelik yüzölçüme sahip Kolombiya, kıtada iç çatışma yaşayan tek ülke olarak gösteriliyordu ancak FARC ile yaptığı barış anlaşması ile hükümet ülkedeki en büyük silahlı çatışmayı durdurmayı başardı. Başta ELN olmak üzere silahlı uyuşturucu çeteleri ve paramiliter gruplarla mücadele ise devam ediyor. FARC ile başarılı çözüm sürecine imza atan Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 2016 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Yarım yüzyıldan uzun süren çatışmaların yaklaşık 8 milyon insanı yerinden ettiği Kolombiya, bugün de Venezuelalı mülteciler sorunuyla uğraşıyor.

Kolombiya ile Venezuela’nın 1819-1830 yılları arasında “Gran Colombia”nın parçası olmaları ile son dönemde Kolombiya’nın Venezuela muhalefetini desteklemesiyle iki ülke “düşman kardeş” olarak niteleniyor.

Kolombiya, inişli çıkışlı ilişkisi bulunan güney komşusu Ekvador’da ELN ile barış görüşmelerini yürütüyor. Kolombiya, Şili ve Meksika’nın bulunduğu Pasifik İttifakı’nda birlikte yer aldığı güney komşusu Peru ile de ortak bir ekonomik bölge oluşturmak için mesai harcıyor.

Kolombiya, iç çatışmalara sebep olan toprakların kullanımı konusundaki adaletsizliği gidermeye uğraşırken Kolombiyalı köylülerini koka ekiminden vazgeçirmeye çalışıyor.

EKONOMİ

Kişi başına düşen milli gelirin 6 bin dolar olduğu Kolombiya, petrol, doğalgaz ve kömür gibi doğal kaynaklarını ihraç ediyor.

Yılda yaklaşık 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kolombiya’nın ithalatı 52 milyar dolar seviyesinde. Kolombiya’nın ihraç ettiği ürünlerin başında kahve geliyor, ülkede işsizlik oranı yüzde 12’ye kadar çıkıyor.

SİYASİ DURUM

Anayasasında “üniter ve bağımsız“ olarak tanımlanan Kolombiya, 32 yerel yönetim bölgesine ayrılmış durumda.

Yasama organı, Kolombiya Kongresi çatısı altında Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşuyor ve Kongre seçimleri 4 yılda bir yenileniyor.

Ülkede yürütmenin başında bulunan Devlet Başkanı 4 yıllığına seçiliyor.