Kolombiyalı Fox Sports muhabiri duyurdu: Falcao, ABD yolcusu

Galatasaray'da sakatlıktan henüz kurtulan Radamel Falcao için ayrılık dedikoduları dolaşıyor. Mustafa Cengiz'in bu dedikoduları birinci ağızdan yalanlamasına rağmen Kolombiya'dan gelen bir iddia kafaları karıştırdı.

Fox Sports ve 5RTV kuruluşlarında çalışan Kolombiyalı gazeteci Jorge Baravalle, Falcao'nun MLS yolcusu olduğunu iddia etti.Baravalle 15 bin takipçili Twitter hesabından şu tweet'i attı: "Falcao, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Onun geleceği MLS'in büyüme girişiminde bulunacak takımlarından birinde olacak"

Fox Sport Muhabiri Jorge Baravalle daha önce de "Ever Banega, Galatasaray'a transfer oldu. Hafta içinde duyurulacak. Galatasaray ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayacak olan Banega'nın maliyeti yaklaşık 4 M € olacak" şeklinde bir haber yapmıştı.

Banega şu anda Sevilla'da forma giymeye devam ediyor.