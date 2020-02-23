Kolombiyalı yıldızın eşi açıkladı: Falcao derbiye hazır

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi öncesi Falcao'nun durumunu merak ediliyor. Sakatlığından ötürü 3 maçtır forma giyemeyen Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili söylentiler olsa da kulüpten net bir bilgi gelmemişti.

Derbide kadroda olacağı kesin olan fakat ilk 11'deki yeri Fatih Terim'in kararına kalan Falcao ile ilgili eşi Lorelei Taron'dan bilgi geldi.

Instagram'da bir taraftarın sorduğu "Yenge, Falcao yarın(bugün) için hazır mı?" sorusuna Taron, "Evet evet hazırız. Haydi, haydi Galatasaray" cevabını verdi.

Taron, bir başka soruda ise "'Yenge' ne demek biliyor musun?" sorusuna, "Evet, bana 'kız kardeş' demelerinin sevgi dolu bir şekli diye anlıyorum" cevabını verdi.

Falcao, Fatih Terim'in şans vermesi halinde kadrodaki yerini alabilecek.



