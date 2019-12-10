Kolon nasıl temizlenir?

Sindirim sağlığı mutlu, sağlıklı ve iyi hissetmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sindirim sistemindeki önemli bir organ, kalın bağırsak olarak da adlandırılan kolondur. Kabızlık veya düzensiz bağırsak hareketleri gibi sorunlara yardımcı olabildiğinden ve kolon kanseri riskini de azaltabileceğine dair bazı çalışmalar olduğundan kolonun optimal sindirim sağlığı için temizlenmesi gerektiği savunulmaktadır. Kolon temizlemeleri bol miktarda su içmeyi, sudan zengin besinler yemeyi (karpuz, domates, marul, kereviz vb.), aç karna deniz tuzu veya himalaya tuzu içmeyi, yüksek lifli diyetle beslenmeyi, smoothie ve detoks içeceklerini, dirençli nişastaları (patates, pirinç, baklagiller, yeşil muz, tahıllar), probiyotikler (yoğurt, turşu, kimchi, fermente besinler) ve laksatif etkili bitki çaylarını kapsar.

Yoğun şekilde devam edilmiş bağırsak temizlikleri bulantı, kusma, baş dönmesi, vücudun susuz kalması, elektrolit dengesizlikleri ve kramplara sebebiyet verebilir. Bu semptomların devam etmesi kalp yetmezliği ve sindirim hasarlarına yol açabilir. Laksatif çayların fazla kullanılması ise kronik kabızlıkla sonuçlanabilir. Kolon temizleme detoksları herkes için uygun değildir. Bir plan takip etmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

5 günlük örnek bir plan

Gün içinde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin. 1-3 fincan arası şekersiz bitki çayları tercih edilebilir.

1.Gün

Kalkınca: Güne ılık suya sıkılmış yarım limonla veya bitki çayıyla başlayın. Devamında tempolu bir yürüyüş, yüzme, yoga veya bisiklet sürme yapılabilir.

Kahvaltıda; taze bir sebze suyu tercih edilebilir. Tercihinize göre; Havuç, pancar, kereviz, taze nane, taze kişniş, maydanoz, ıspanak, kale bitkisi ve buğday çimi sebze sularında kullanılabilir. İçeceğinize ekstra lif ve güç kazandırmak için 1 yemek kaşığı kadar chia tohumu eklenebilir.

Öğlen; mevsim çeşitliliğine göre (mantar, ıspanak, pancar, brokoli, lahana, havuç, soğan, sarımsak, bal kabağı, zencefil, biber, hardal otu/çemen otu yaprakları) çiğ veya hafif buharda tercihen organik sebzeler pişirilebilir.

Ara: 1 avuç içi kadar ceviz, badem, kabak/ay çekirdeği, keten ve chia tohumu karışımı ve 1 meyve (elma, armut, portakal vb.)

Akşam: Sebzeli Çorba ( Soğan ve sarımsakları soteleyin, istediğiniz sebzeleri ekleyip 2 dk daha soteleyin, 2 sb su ve tuz ilavesi yapıp, pişirin. İsterseniz taneli isterseniz blendirize edilmiş olarak

yiyebilirsiniz.





2.Gün

Kalkınca: Güne ılık suya sıkılmış yarım limonla veya bitki çayıyla başlayın. Devamında tempolu bir yürüyüş, yüzme, yoga veya bisiklet sürme yapılabilir.

Sabah: Kuru erik, kayısı ve elmadan oluşan bir komposto (şekersiz)(suyu süzülmüş) içine 2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ve file badem. İçine biraz yoğurt ilave edin.

Öğle: Hafif pişirilmiş sebzeler, kinoa ve bebek ıspanaktan hazırlanmış salata

Ara: 1 avuç içi kadar ceviz, badem, kabak/ay çekirdeği, keten ve chia tohumu karışımı ve 1 meyve (elma, armut, portakal vb.)

Akşam: Zeytinyağı, limon suyu ve sarımsakla sotelenmiş kırmızı ve yeşil dolmalık biber ile brokoli





3.Gün

Kalkınca: Güne ılık suya sıkılmış yarım limonla veya bitki çayıyla başlayın. Devamında tempolu bir yürüyüş, yüzme, yoga veya bisiklet sürme yapılabilir.

Sabah: ¾ bardak doğal yoğurt (içine dilimlenmiş taze meyveler, chia tohumu serpiştirin, dilimlenmiş badem ve ceviz ile üzerine hafif bal gezdirin) + 1 fincan yeşil çay

Öğle: Yeşil mercimekli sebzeli çorba (1/2 bardak yeşil mercimeği, 1 bardak sevdiğiniz sebzeler, küçük parça bir zencefil ve 2 diş sarımsak ve sızma zeytinyağ ile soteleyin, 2 sb su ve tuz ilave edin.) Piştikten sonra ister taneli ister blendirize olarak taze kişniş veya maydanoz ilavesi ile tüketin.

Ara: 1 avuç içi kadar ceviz, badem, kabak/ay çekirdeği, keten ve chia tohumu karışımı ve 1 meyve (elma, armut, portakal vb.)

Akşam: Papaya ve havuçlu salata (2 sb marul, 1 havuç rendelenmiş, ½ çiğ papaya rendelenmiş), 1 yemek kaşığı balzamik sirke, 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağ, taze limon suyu ilaveli)





4.Gün

Kalkınca: Güne ılık suya sıkılmış yarım limonla veya bitki çayıyla başlayın. Devamında tempolu bir yürüyüş, yüzme, yoga veya bisiklet sürme yapılabilir.

Sabah: Hindistan cevizli Muzlu Smoothie: (100 g doğal yoğurt veya hindistan cevizi sütü, 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 veya ½ muz, 1 yemek kaşığı chia tohumu). Hepsini blendirize edin.

Öğle: 1 kase sotelenmiş sebzeli kinoa ve amaranth.

Ara: 1 avuç içi kadar ceviz, badem, kabak/ay çekirdeği, keten ve chia tohumu karışımı ve 1 meyve (elma, armut, portakal vb.)

Akşam: Yeşil mercimekli sebzeli çorba (1/2 bardak yeşil mercimeği, 1 bardak sevdiğiniz sebzeler, küçük parça bir zencefil ve 2 diş sarımsak ve sızma zeytinyağ ile soteleyin, 2 sb su ve tuz ilave edin.) Piştikten sonra ister taneli ister blendirize olarak taze kişniş veya maydanoz ilavesi ile tüketin.





5.Gün

Kalkınca: Güne ılık suya sıkılmış yarım limonla veya bitki çayıyla başlayın. Devamında tempolu bir yürüyüş, yüzme, yoga veya bisiklet sürme yapılabilir.

Sabah: İstediğiniz sebzelerden (havuç, pancar, kereviz, taze nane, taze kişniş, maydanoz, ıspanak, kale bitkisi, buğday çimi) sebze suyu (içine 1 yemek kaşığı chia tohumu)

Öğle: İstenilen buharda pişirilmiş sebzeler ve taze otlar, ½ bardak esmer pirinç veya bulgur, 1 avuç içi kadar ufalanmış çiğ badem ve kabak çekirdeği

Ara: 1 avuç içi kadar ceviz, badem, kabak/ay çekirdeği, keten ve chia tohumu karışımı ve 1 meyve (elma, armut, portakal vb.)

Akşam: Roka salatası (sotelenmiş kırmızı biber, mantar, soğan ilaveli)(ay çekirdeği, sızma zeytinyağ, limon ve taze otlar ilave edilebilir)

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