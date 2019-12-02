Kolonoskopi diyeti nasıl yapılır? Kolonoskopi diyeti listesi

Kolonoskopi, kalın bağırsağın iç kısmının (kolon ve rektum) incelendiği ayakta tedavi prosedürüdür. Bir kolonoskopi, rektal ve bağırsak kanaması, karın ağrısı veya bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi gastrointestinal semptomları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır.

Kolonoskopi nedir?

Kolonektal polipleri veya kanseri kontrol etmek için semptomsuz kişilerde kolonoskopiler de yapılır . 50 yaşından itibaren kolorektal kanser için risk faktörü olmayan herkes için tarama kolonoskopisi önerilir. Kolonoskopilerinizin zamanlaması, testinizin bulgularına bağlı olarak değişir. Kolon kanseri riskini arttırıyorsanız, daha genç yaşta bir kolonoskopiye ihtiyacınız olabilir. Bu risk faktörleri şunları içerebilir:

• Ailesel polipozis sendromu olan (ailenizde çalışan ve polip oluşturma riskinin artmasıyla bağlantılı bir durum).

• İnflamatuar barsak hastalığına sahip olmak .

• Kolon kanseri ile birinci derece akrabalar olması .

Kolonoskopi uygulanmadan önce mutlaka beslenme tarzında değişikliğe gidilmelidir. Kolonoskopi diyeti uygulanarak, vücut kolonoskopiye hazır hale getirilir. Kolonoskopi diyeti listesini ve kolonoskopi diyetine dair tüm bilinmeyenleri Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım açıkladı.

1.gün: ve 2. gün sabah:

Ihlamur – adaçayi - açik çay + 1 dilim kaşar peynir + 1 dilim beyaz peynir + 1 adet haşlanmiş yumurta + 1 tatli kaşiği bal ya da pekmez veya tanesiz reçel 1-2 dilim beyaz ekmek

Ara:

Açik çay veya tanesiz komposto + 2 adet pötibör bisküvi veya 1 adet sade galeta

Öğle:

1 kase sütsüz, domatessiz salçasiz un çorbasi veya salçasiz domatessiz bibersiz şehriye çorbasi veya salçasiz domatessiz, bibersiz pirinç çorbasi + haşlama veya izgara tavuk eti + 1 dilim beyaz ekmek

Akşam:

Haşlama veya izgara tavuk eti + 4 kaşik sütsüz, domatessiz, sebzesiz pirinç pilavi veya sütsüz, domatessiz, sebzesiz makarna

Ara:

Açik çay veya tanesiz komposto + 2 adet pötibör bisküvi veya 1 adet sade galeta

3.gün sabah:

Açik çay veya tanesiz komposto + 4 adet pötibör bisküvi + 1 tatli kaşiği bal veya tanesiz reçel

Ara:

Açik çay veya tanesiz komposto + 2 adet pötibör bisküvi

Öğle- akşam: Sütsüz, domatessiz salçasiz un çorbasi veya salçasiz domatessiz bibersiz şehriye çorbasi veya salçasiz domatessiz, bibersiz pirinç çorbasi + 1 kase tanesiz komposto + 2 adet pötibör bisküvi

Ara:

Açik çay veya tanesiz komposto + 2 adet pötibör bisküvi

Kolonoskopi diyetinde uzak durulması gereken besinler:

Salça ve salça ilaveli besinler, baharatlar ve çeşni vericiler, taze ve konserve sebzeler ve sebze suları (tüm etli ve zeytinyağlı sebze yemekleri ve salatalar) , taze ve konserve meyve ve meyve suları (Hazır ve taze sıkılmış meyve suları), kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya, soya fasulyesi, kuru bakla , kepek ekmeği, çavdar ekmeği, tam tahıl unundan yapılmış besinler, kepekli bisküviler, form bisküvileri, bulgur, patates, mısır ,süt, yoğurt, ayran, kefir, kaymak,krema, tereyağ, margarin, sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, kuruyemişler (fındık, fıstık, ceviz, leblebi…), kuru meyveler(kuru kayısı, kuru üzüm, kuru erik, incir, yaban mersini…), kurutulmuş sebzeler, sucuk, salam, sosis, sakatatlar, et suyu ve tavuk suyu, zeytin

İşlemden bir gün önce önerilecek müshil oluyor. Ondan sonra bir şey yenmiyor. İşleme 2 saat kala su da içilmesinin kesilmesi gerekiyor.

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