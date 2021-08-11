Latince ismi, Cestrum Nocturnum olarak bilinen kolonya çiçeği, Güney Asya'da kendi kendine yayılan bu çiçek türünün kokusu, herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Peki, kolonya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kolonya çiçeği hikayesi nedir? Kolonya çiçeği hakkında bilinenler...

KOLONYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Melisa çiçeği bakımı; çiçeğin sağlıklı bir şekilde yetişmesi adına oldukça önemlidir. Çiçekler; sabah güneşin doğmasıyla beraber kapanarak, koku yaymazlar. Geceleri ise çok güçlü bir kokusu olan ve etrafa yayılan bu çiçek, rüzgara karşı çok hassas bir bitki türüdür. Rüzgara ve gölgeli yerlere karşı korunaklı konumlarda çok daha iyi bir şekilde yetişen bu çiçek, sürgün dalının su içerisine konularak bekletilmesi ile kısa zamanda kök salan bir yapıya sahiptir.

Melisa çiçeğinin çok güçlü ve ağır kokusu; bazı astım hastası olan kişilerde ve alerjik durumları bulunan bireylerde tıkanma, solunum güçlüğü gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yüzden bu durumlara sahip olan kişiler, evde melisa çiçeği bakımı yapmamalıdır. Melisa çiçeğinin bulunduğu vazo suyu içerisine bir miktar oksijenli su damlatıldığı takdirde vazodaki melisa çiçeğinin uzun süre dayandığı görülebilir. Ege ve Akdeniz bölgesinin iklimi melisa çiçeğinin bakımı adına en uygun bölgeler olduğu belirtilebilir. Evde melisa çiçeği bakımı yapacak olan kişilerin özellikle de ev sıcaklığına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Melisa bakımı adına sulama, saksı ve toprak koşulları, sıcaklık unsuru, gübreleme gibi hususlar, melisa bakımı adına çok önemlidir. Saksı ve toprak, melisa çiçeği bakımı adına çok önemli bir konudur. Marketlerden alınacak toprakların, melisa çiçeği bakımı adına yeterli olmayacağı bilinmelidir. Toprak hem humuslu hem de kumlu olmalıdır. Melisa çiçeğinin kökleri saksı içerisine rahat bir şekilde sığmalıdır. Çiçek büyüdükten sonra köklerin rahatlaması adına saksının değiştirilmesi gerekli ve daha büyük bir saksı içerisine alınması gereklidir. Melisa çiçeğinin sulanması konusunda ihmal edilmemesi oldukça önemlidir. Toprağın nemli kalmaması ancak sulanırken de aşırıya kaçılmaması gerekmektedir.

Melisa çiçeği bakımında sıcaklık çok önemli bir faktördür. Melisa çiçeği sıcağı sever. Bu çiçek, tropikal iklim çiçeklerinden birisidir. Bundan ötürü de gün içerisinde minimum olarak 4 saat güneş görmesi gerekmektedir. Melisa çiçeği; deniz ürünlerinden oluşmuş olan gübreleri sevmektedir. Bu yüzden de gübreleme adına bu tür gübre türleri tercih edilebilir. Bu ise bitkinin gelişimine olumlu yarar sağlamaktadır.

KOLONYA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Melisa çiçeği; ballıbabagiller familyasında yer alan beyaz çiçekli ve çok dallı olan otsu bir bitki türüdür. Pek çok çeşidi bulunan melisanın en önemli olan çeşidi ise tıbbi melisa çiçeği çeşididir. İstanbul, Bursa, Ege ve Akdeniz Bölgesi gibi yerlerde yetişen bir tür bitkidir. Melisa bitkisini boyu ise 30 ile 80 santimetre aralığındadır. Limon kokulu bir bitki olan melisa çiçeği, çok senelik bitkilerin içerisinde bulunmaktadır. İnce yapraklı ve yumuşak tüylere sahip bir çiçektir. Beyaz çiçekleri bulunur. Çiçeğin yapraklarında ise tanen, reçine ve uçucu yağlar bulunur.

Melisa çiçeği kolayca çoğaltılan bir bitki türüdür. Nisanda tohumla çoğaltılacağı gibi köklendirip de çoğaltılması mümkündür. Esnek dallarından birisi koparılmadan eğerek, bir kısmının toprağa gömülmesi halinde birkaç hafta içerisinde çiçeğin köklendiği görülecektir. Köklenen bölüm alınarak yetiştirmek istenen her yere ekebilmek mümkündür. Kış mevsiminde eksi 3 dereceye dek dayanan melisa çiçeği, sıcaklığın daha fazla düşmesiyle yaprakları kuruyarak sararır. Rüzgarı çok sevmeyen melisa çiçeği, rüzgarlı havalarda kuruyarak sarabilmektedir.

KOLONYA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



