Kolonya satışları patladı

Virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan ürünlere olan talep katlandı. Ancak dezenfektan fiyatlarında 3 kat artış olunca vatandaş çareyi daha uygun fiyatlı kolonyalarda buldu. Özellikle mini boyutlarda çantada taşınabilir kolonya satışı artarken, şirketler de yoğun talebe yetişmek için üretimlerini hızlandırdı. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda alkol içeren kolonya satışlarında artış yaşandı. Kolonya satışı yapan bir esnaf, satışlarının yüzde 100 arttığını belirterek, “1 litrelik bir kolonyanın fiyatı 35 TL iken 1 litrelik el dezenfektanı 120 TL. Arada çok büyük bir fiyat farkı var. Bu nedenle kolonya daha çok tercih ediliyor” dedi.

Başka ülkelerden talep

Konuyla ilgili bilgi veren Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de, “Daha önce kolonya kullanım alışkanlığı olmayan ülkeler de yoğun bir şekilde kolonya talep ediyor” diye konuştu. Türkiye’de en çok 200 ml ve 400 ml pet şişe dökme tip denilen kolonyalara talep olduğunu belirten Tuncer, “Çantada kullanıma uygun olan 150 ml pet şişe sprey ve 1 litre bidon kolonyalar da çok tercih ediliyor” dedi. Koronavirüsün tüm dünya genelinde etkin olması nedeniyle kolonya ve buna benzer hijyen ürünlerinin ana hammaddesi olan etil alkolün arzında global bir arz problemi olduğunu söyleyen Engin Tuncer, “Bu durum ürün tedariğini de zorlaştırıyor. Alkol fiyatlarında son bir ayda yüzde 80’e varan fiyat artışı oldu” diye konuştu.

80 derece kriteri

Son aylarda koronavirüsün gündemde olması nedeniyle kolonyanın kişisel hijyen amaçlı kullanımının arttığını dile getiren Rebul Ürün Müdürü Zeynep Ersen de, “Tüketiciler her kolonyayı satın almıyor. Alkol oranının 80 derecenin altında olmamasına bilhassa dikkat ediyorlar. Özellikle son iki aydır satışlarımız büyük oranda arttı” dedi. Boğaziçi Kolonyoları’nın üreticisi Deva Holding yetkilileri ise yoğun talep nedeniyle üretim faaliyetlerini artırdıklarını dile getirdi.









İhracat artıyor

Kolonya ve dezenfektan sektörü oyuncuları, ihracatta da artışların olduğunu belirtti. Gurbetçi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ve virüsün görüldüğü Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden talebin iki kat arttığı aktaran üreticiler, yabancıların ise el dezenfektanına talebi olduğunu dile getirdi.

HÜLYA ÇAYLAK





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