Kolonyadaki inanılmaz hileyi ortaya çıkardı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bakkaldan kolonya alan Fırat Çınar, eve gittikten sonra eline sürünce kokusunun değişik olduğunu fark etti. Bunun üzerine kolonyanın sahte olduğunu düşünen Çınar, biraz döktükten sonra çakmakla yaktı.

Üzerinde 80 derece olduğu yazan kolonya, alev almadı. Kolonyanın içinde alkol olmadığını anlayan Çınar, daha sonra bakkala giderek, durumu anlattı. Bakkal Ahmet Yılmaz ise Çınar'a parasını iade ederek, sahte olduğunu öğrendiği kolonyaları raftan kaldırdı.

"Limon aromalı su"

Kolonyayı döküp, çakmakla yakmaya çalıştıktan sonra alev almaması üzerine şaşırdığını kaydeden Fırat Çınar, defalarca denemesine rağmen kolonyanın yanmadığını söyledi. Ardından eczaneden bilinen bir marka kolonyayı aldığını ve onun üzerinde aynı şeyi denediğini belirten Çınar, "Gerçek kolonya anında alev aldı. Sahte olan kolonya değil, bildiğiniz limonlu su. Burada hem bakkalı hem vatandaşı mağdur ediyorlar. Pandemi sürecinde bunun yaşanması daha da üzücü. Biz burada sahtekarlığı fark ederek deşifre ettik" dedi.

Müşterisinin sattığı kolonyayı sahte olduğu gerekçesiyle geri getirmesi üzerine çok şaşırdığını ve aynı denemeyi yaptıklarını kaydeden bakkal Ahmet Yılmaz ise sonuç karşısında çok üzüldüğünü belirtti.

x





İlgili Haberler Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüs test ücretleri için açıklama







