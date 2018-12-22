Kolpa hayranlarıyla buluştu

Yılın Müzik Aralığı’nın bu haftaki konuğu ünlü Müzik grubu Kolpa oldu. Kolpa grubunun üyeleri Bora Yeter, Barış Yurtçu, Cenk Taner Dönmez ve Samuray Gökçe'nin gerçekleştirdiği mini konser ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

1 saat süren mini konserde grubun solisti Barış Yurtçu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Hayranları bu anları cep telefonlarıyla unutulmaz hale getirdi. Yurtçu, konserin ardından alanı dolduran hayranlarına teşekkür etti.