Koltuk silmenin püf noktaları nelerdir? Koltuk silme tüyoları
Evde bulunduğumun zaman diliminde vaktimizin çoğunu koltukların üzerinde geçiriyoruz. Misafir ağırlıyor, koltuğa uzanıyor veya oturuyoruz. Durum böyle olunca koltuk silmenin püf noktalarını bilmemiz gerekiyor. Eğer " koltuk silmenin püf noktaları nelerdir, koltuk silme tüyoları " neler olduğunu merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Koltuk silme tüyolarını bilince koltuk silme işlemi daha basit bir hale geliyor. Lekelerden kolaylıkla kurtulmak, koltuklarınızı yeni gibi yapmak istiyorsanız " koltuk silmenin püf noktaları nelerdir, koltuk silme tüyoları " neler olduğuna haberimizden bakabilirsiniz.
Koltuk silmenin püf noktaları nelerdir? Koltuk silme tüyoları
İlk olarak bilinmesi gereken detay kumaş türünüzdür. Döşemeye göre koltuk silme işlemi farklılık gösterecektir.
Temizleme işlemine muhakkak elektrik süpürgesiyle başlayın. Koltuğunuz yatak olabilme özelliğine sahipse koltuğunuzu yatak konumuna getirin.
Koltuğunuz için bir kova içerisine su ve temiz bir silme bezi koyun. Bol deterjan çok temizlik anlamına gelmez. Deterjanınızın kapağını dolduracak şekilde 1 ölçek koymanız yeterli olacaktır. Kullanacağınız deterjanın köpürüyor olması temizlik içini dahada kolaylaştıracaktır. hazırladığınız kova içerisindeki suyu iyice köpürtmeye çalışın. Köpükler oluştuğunda bezdeki fazla suyu sıkıp kovadaki köpükten alın. Bezi çok ıslak bırakmamaya dikkat edin aksi halde koltuğunuzun süngerleri yumuşayabilir. Koltukta leke varsa ileri geri hareketiyle leke çıkana kadar silin. Koltukta leke yok sadece kirli ise dairesel hareketlerle silin. Hareket alanınızı çok geniş tutmanız sizin daha çok yorulmanıza sebep olacaktır. Koltuktaki bütün döşeme yerleri için bu işlemi yapın.
Arap sabunu kullanmakta koltuklarınızı pırıl pırıl yapmanıza yardımcı olacaktır.
Deterjan alerjisi olan kişiler deterjan yerine sirke ekleyerek temiz koltuk elde edebilirler.
Deterjanla silme işlemi bittiğinde kovadaki su boşaltılır. Kova iyice temizlenir. Kovaya sade su doldurulur. Koltuklar hızlı bir şekilde yine silinir. Amaç yüzeyde kalan deterjanı almak içindir.
Eğer deri koltuklara sahipseniz deterjan döşemenize zarar verebilir. Bunun için deri yüzey temizleyiciler almanız gerekir.
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