Koltukları yeni hale getirmenin püf noktaları
Birçok kişi koltuklarının bir süre sonra kirli ve eski görünmesinden şikayetçi. Koltuklarınızı yepyeni gösterecek birkaç küçük tüyomuz var. Üstelik uygulaması oldukça pratik.
03 Ekim 2021, Pazar 10:33 Son Güncelleme:
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KOLTUK TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Koltuk temizliği yaparken çamaşır suyu ve alkol kullanmamalısınız.
- Koltuklarınızı silerken çok fazla güç uygulayıp bastırmamalısınız.
- Koltuk kumaşını temizlik malzemesiyle çok ıslatmamalısınız.
- Lekelenmiş koltuğunuzun güneşe maruz kalmasını engellemelisiniz.
- Koltuklarınızı temizlerken halı yıkama makinesi kullanmamalısınız.
- Koltuklarınızı soba, petek gibi ısıtıcılar ile arasında en az 1 metre uzaklık olacak şekilde yerleştirmelisiniz.
- Koltuklarınızın üzerine çok sıcak yiyecek ve içecekleri koymayın.
- Koltuklarınızı tozlanmaya karşı düzenli olarak temizlemelisiniz.
- Temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken başka bir konu ise koltuğun hangi malzemeden yapıldığı.