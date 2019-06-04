Koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkardı
Samsun'da koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkaran Resul Süslü (44), hastanede tedaviye alındı
Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı’nda arkadaşıyla birlikte zıpkınla balık avlamak için limana giden Resul Süslü, kayalıklardan tırmanırken iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.
YERE YIĞILDI
Elinde bulunan zıpkın sol koluna saplanan Süslü, yere yığıldı. Kan kaybeden Resul Süslü, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra bıçağıyla zıpkını saplandığı yerden çıkardı.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Süslü ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Resul Süslü’nün tedavisi devam ediyor.