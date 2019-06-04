Koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkardı

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı’nda arkadaşıyla birlikte zıpkınla balık avlamak için limana giden Resul Süslü, kayalıklardan tırmanırken iddiaya göre dengesini kaybederek yere düştü.

YERE YIĞILDI

Elinde bulunan zıpkın sol koluna saplanan Süslü, yere yığıldı. Kan kaybeden Resul Süslü, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra bıçağıyla zıpkını saplandığı yerden çıkardı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Süslü ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Resul Süslü’nün tedavisi devam ediyor.



