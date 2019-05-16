Kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı

Eğirdir'de bir un fabrikasında çalışan işçi Ali B., unları yatay olarak taşımaya yarayan helezon makinesine sağ kolunu kaptırdı. Kolu omzuna kadar makineye giren Ali B.'yi gören diğer çalışanlar, makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve sağlık ekipleri, Ali B.'yi makineden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan Ali B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ali B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

DHA