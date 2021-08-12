Kolyos çiçeği, soğuk hava şartlarına dayanamayan ve özel bakım isteyen çok yıllık bir bitkidir. Peki, kolyos çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Kolyos çiçeği özellikleri nelerdir? Kolyos çiçeği hikayesi nedir? Kolyos çiçeği hakkında bilinenler...

KOLYOS ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kolyos çiçeği yani yaprak güzeli saksı bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan bitkilerdendir. Çok yıllık olmasına rağmen soğuk havaya hiç dayanamadığı ve tohumdan çok kolaylıkla yetiştirildiği için mevsimlik bitki muamelesi görür. Dekoratif yaprakları için yetiştirilirler. Yapraklarının rengi ve görünümü oldukça dekoratiftir. Salonlarda ve ofislerinizde rahatlıkla yetiştirilebilir Bakımının kolay olması yetiştiricilikte tercih edilmesinin bir sebebidir. Hem iç mekan hem de dış mekan yetiştiriciliğinde kullanabilirsiniz.

Ancak kışları soğuk geçen bölgelerde daha çok iç mekan süs bitkisi olarak yetiştirilirler

Solenostemon Scutellarioides türü birçok çeşitleri ve kültivarlarıyla bütün dünyada sevilen bir süs bitkisi olmuştur. İngilizcede yaygın adı : Coelus..

Türkçede yaygın adı: Yaprak güzeli. Kolyos çiçeğidir.

Çiçek tomurcukları belirdiği anda derhal yok etmelisiniz. Yoksa cılız kalır ve amacı çiçek açıp tohum vermek olur.Ve ölür. Tohum ihtiyacınız için tepe değil yan dallardan sadece birisinin çiçek açmasına izin vermek gerekir.

Kolyoz çiçeğinizin su isteği bulunduğu yere göre değişim gösterir. Yani demek istediğim bitkiniz aydınlık yerde, çok güneş alan yerde ise, toprağı hemen kuruyorsa günlük sulamasını yapmanız gerekecektir. Ancak yarı gölge yerde yetiştiriyorsanız, toprak nemini biraz kaybedince sulamalısınız. Yazın sulama konusu oldukça önemlidir. Bitkinizin su ihtiyacını tam olarak karşılamanız gerekiyor. Kışın ise su miktarını iyice azaltmanız gerekecek. Toprak yüzeyinin nemli olması yeterli olacaktır. . Sulama açısından hassaslığı yok. Sadece toprak ıslak olduğu halde sularsanız kökleri çürür.



