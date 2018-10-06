Komandolar küçük kızı 88 gündür aranıyor

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyünde Burhan-Dilek Atış çift yakınları ile birlikte yaylaya kurdukları çadırlarda hayvancılık yaparak geçimini sağlıyordu. Anne Dilek Atış iddiaya göre 10 Temmuz'da çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını geri döndüğünde yerinde bulamadı. Jandarmaya yapılan ihbar sonrasında devletin tüm imkanları seferber edilerek arama çalışmaları yapıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, JAK, UMKE ekipleri köylülerle birlikte arama çalışması yaptı. Günlerce devam eden çalışmalarda teknolojinin son imkanları da kullanılırken arama tarama köpekleri, kadavra köpekleri ile de arama yapıldı. Olayın üzerinden iki hafta geçtikten sonra anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış gözaltına alınırken, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 2.5 aydır anne ve babanın tutukluk durumu devam ederken ekipler soruşturmayı sürdürüyor. Baba Burhan Atış’ın ifadesinde Evrim'in ‘Mağarada olabilir' sözü üzerine yapılan aramada bir bulguya rastlanmamıştı. 88 gündür arama çalışmalarına devam eden komandolar bugünde belirlenen koordinatlarda arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı.

Olay, Burhan-Dilek çiftinin iki çocuğundan büyük olan Evrim'i, annesi çadırda kardeşinin yanına bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için ahıra gitmişti. Geri döndüğünde kızını bulamayan anne Atış, bir süre yaylada kendi imkanlarıyla arama yaparken bir sonuca ulaşamaması üzerine jandarmaya haber vermişti. Günlerce yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken çelişkili ifadeler veren baba Burhan Atış ile anne Dilek Atış tutuklanmıştı. 23 Temmuz'da tutuklanan baba Atış, kızının traktörden düşüp öldüğünü, babasının mezarına gömdüğünü söylemişti. Mezar açılarak yapılan çalışmalarda ise bir sonuca ulaşılamamıştı.